В нем приняли участие президент УАФ Андрей Павелко, первый вице-президент Вадим Костюченко, власть Житомира и местная областная ассоциация футбола.

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Стороны обсудили гуманитарные вопросы, посетили военный госпиталь и встретились с нашими защитниками. В госпитале игроки сборной Украины – Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко – имели возможность в режиме онлайн пообщаться с украинскими героями и пожелать им скорейшего выздоровления и победы.

Андрей Павелко также прокомментировал итоги совещания в Житомире: "По приглашению главы ассоциации Руслана Павлюка провели здесь встречу с представителями футбольного сообщества региона, которое с первых дней полномасштабной войны создало мощное волонтерское движение, помогая нашим военным, медикам и семьям с пострадавшими от боевых действий детьми.

В частности, усилиями областной ассоциации и при содействии Координационного центра УАФ удалось разместить несколько групп эвакуированных детей в футбольных кемпингах наших партнеров в Германии, Польше и Австрии", – заявил президент УАФ.