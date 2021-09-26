Український боксер Олександр Усик став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Реакція футбольної спільноти на успіх вітчизняного спортсмена – в спеціальній підбірці "Футбол 24".

На лондонському Тоттенхем Стедіум наш боксер здолав британця Ентоні Джошуа. Бій тривав усі 12 раундів. Усик переміг за одностайним рішенням суддів.

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Український агент Вадим Шаблій разом зі своїм найзірковішим клієнтом – вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком – був серед перших, хто привітав боксера з перемогою. "Чемпіон", – коротко резюмував посередник.

Форвард Миная Євген Селезньов знайшов ментального брата та подякував чемпіону за неймовірні емоції.

Екс-тренер збірної України часів Шевченка Андреа Малдера вирішив просто ще раз констатувати факт. Чемпіон планети у важкій вазі – українець.

Телеведучий Ігор Циганик теж знайшов архівну світлину з Усиком. Навіть із тексту допису зрозуміло, що колишній коментатор узявся за старе та на весь голос прокричав "Чемпіон!".

Чарівна партнерка творця "Профутболу" по ефірах Олександра Лобода теж не зімкнула очей і присвятила пізній вечір суботи боксу. І відзначила важливу обставину, що всі 19 поєдинків Усика в професіоналах завершилися перемогами.

Універсал Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко не знайшов слів і обмежився культовою фразою з пісні Тіни Тернер. А ще, можливо, разом із Усиком зронив скупу чоловічу сльозу.

Просто жива легенда вітчизняного футболу Андрій Шевченко закликав вітати нового чемпіона світу. Сам екс-керманич національної команди віддав респект Усику прямісінько після бою в Лондоні.

Натомість опальний хавбек збірної України Руслан Маліновський вирішив бути лаконічним. Зірка Аталанти подарував найкращому вітчизняному боксеру титул Гордості країни.

Віце-капітан київського Динамо Віктор Циганков зняв імпровізованого капелюха перед Усиком. "Просто браво", – написав вінгер і додав аплодисменти.

Ветеран донецького Шахтаря Андрій Пятов спробував себе в ролі ринг-анонсера. Вийшло так добре, що культовому Майклу Бафферу вже варто остерігатися молодшого конкурента.

У захваті від Усика й багаторічний одноклубник Пятова Тарас Степаненко. Хавбек упевнений, що Сашко – справжній красень. Важко не погодитися.

Основний голкіпер Динамо, поціновувач боксу Георгій Бущан теж не дрімав у ніч проти неділі. "Браво, чемпіон", – написав воротар.

Нарешті президент Української асоціації футболу Андрій Павелко назвав перемогу Усика історичною. Функціонер згадав і походження боксера з тимчасово окупованого Криму, і прирівняв успіх одного українця до успіху всієї країни.

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