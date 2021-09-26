"Шановний Олександре! Від імені всіх динамівців вітаю Вас із довгоочікуваною та заслуженою перемогою – об’єднанням чотирьох чемпіонських поясів. Завоювання титулів чемпіона світу далося Вам вкрай нелегко – внаслідок титанічної праці та надлюдських фізичних затрат. Однак звершення у бою з Джошуа змогло об’єднати в єдиному переможному пориві мільйони українців, які за вас щиро вболівали.

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Впевнений, що саме ця потужна підтримка допомогла Вам досягнути унікальної вершини в Лондоні та вчергове тріумфально здійняти над головою синьо-жовтий прапор. Нас переповнює почуття гордості через те, що і ви, як відомо, є палким вболівальником київського Динамо та зичите нашій команді лише перемог.

Бажаємо Вам сталевого здоров’я, невичерпних сил і якомога довше залишатися на боксерській вершині, прославляючи Україну на весь світ!" – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо у ніч на 26 вересня український боксер Олександр Усик у надважкому бою переміг британця Ентоні Джошуа, завоювавши титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі.

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