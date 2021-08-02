Віталій та Володимир Клички розпочали нову успішну сторінку в історію боксу. Завдяки їм ім'я України прогриміло на весь світ, а Котельник та "Отамани" перейняли естафету та продовжили їх справу.

Олімпіада також має схожу лінію – Володимир Кличко розпочав історію успіху, яку вболівальники та експерти, попри давність, смакуватимуть ще дуже довго.

Атланта-1996

На першу для України Олімпіаду захищати честь "жовто-синіх" кольорів поїхало 7 боксерів: Олег Кирюхін (до 48 кг), Сергій Ковганко (до 51 кг), Євген Шестаков (до 58 кг), Сергій Дзиндзирук (до 67 кг), Сергій Городнічов (до 71 кг), Ростислав Зауличний (до 81 кг) та Володимир Кличко (понад 91 кг).

Уже на стадії 1/32 фіналу Зауличний та Шестаков зазнали поразки. Наступний етап також приносить невтішні новини: далі проходять лише Кирюхін та Кличко. На щастя, обоє не підвели очікувань фанатів.

Олег у півфіналі поступився болгарину Данієлю Петрову, але приніс у скарбничку України "бронзу". А Володимир Кличко тріумфальним ходом дійшов до фіналу, де переміг боксера з Тонго Паеа Вольфграмма. Дві медалі – доволі непоганий результат для дебюту.

Українець здійняв справжній фурор у світі боксу, адже вперше за 32 роки став першим неафроамериканцем, який завоював "золото" Олімпійських ігор. Про Кличка стали багато говорити, і недарма – через якийсь час він стане боксером, який найдовше захищав свій чемпіонський пояс.

У Міністерстві молоді та спорту спрогнозували, що на Олімпіаді-2020 в Токіо ми можемо розраховувати на 13-15 медалей. Партнери проекту Parimatch при цьому дають 40% на те, що як мінімум 4 нагороди України будуть найвищого гатунку.

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Сідней-2000

Олімпіада в Австралії принесла у командну скарбничку України більше нагород. Щоправда, спробувати смак "золота" не вдалося нікому.

У ваговій категорії до 51 кг Володимир Сидоренко зумів завоювати "бронзу", це ж досягнення повторив Сергій Данильченко у категорії до 54 кг.

Андрію Котельнику не вистачило зовсім трошки, аби стати переможцем у вазі до 60 кг – у фіналі він поступився Маріо Кінделану з Куби. Прикра поразка дала львів'янину поштовх у професійному боксі, де він зумів стати володарем поясів WBA та WBO.

У фіналі категорії до 67 кг Сергій Доценко програв росіянину Олегу Саїтову, а Андрій Федчук у вазі до 81 кг завоював бронзу. З Сіднею українські боксери привезли 5 медалей – 2 срібні та 3 бронзові.

Афіни-2004

Ці ігри українським шанувальникам боксу радості не принесли. Команда, яка складалася з Максима Третяка, Володимира Кравця, Віктора Полякова, Олега Машкіна, Андрія Федчука та Олексія Мазікіна, не завоювала жодної нагороди. Ніхто з українських боксерів не дійшов навіть до півфіналу. Історія, яку не надто хочеться згадувати.

Пекін-2008

Команда у складі Чигаєва, Ломаченка, Ключко, Стрецького, Дерев'янченка, Усика та Глазкова була доволі перспективною та обіцяла завоювати декілька нагород. На першому етапі вибув Ключко.

Повним розчаруванням став другий рануд: Чигаєв, Стрецький, Дерев'янченко та Усик не змогли здолати своїх суперників. Вболівальникам довелося пережити дежа-вю Атланти, коли лише два боксери змагаються за медалі.

Цього разу зіркою став Василь Ломаченко, який у фіналі накинувся на француза Хедафі Джелхіра з таким ентузіазмом, що суддя був змушений достроково зупинити поєдинок. Нестримний Лома став об'єктом обговорення всього боксерського світу. Глазкову повторити досягення Кличка не вдалося, але "бронзу" у командний залік він приніс.

Лондон-2012

Зірковий час українських "Отаманів", які були здатні "винести" будь-якого суперника. Склад команди, який поїхав на Ігри, був чи не найкращим за усі часи: Павло Іщенко, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, Тарас Шелестюк, Євген Хитров, Олександр Гвоздик та Олександр Усик. Кожен з наших бійців претендував на медаль. Як показав час, 5 з 7 боксерів повернулися додому не з порожніми руками.

В Іщенка та Хитрова Олімпіада в Лондоні не склалася – обидва програли у своїх перших боях. Поразка Хитрова була дуже сумнівною, НОК потім довго буде оскаржувати рішення суддів. Втім, на цьому негаразди нашої команди завершилися.

Василь Ломаченко зумів підтвердити статус олімпійського чемпіона, доволі рівномірно пройшовши усі бої. Талановитий боксер закрив останній гештальт перед переходом у професіонали.

Денис Берінчик впевнено дійшов до фіналу, але розібратися з Іглесіасом Сотолого з Куби не зумів – "срібло". Шелестюк програв у півфіналі Евансу, але реабілітувався у бою за медаль та завоював "бронзу". Гвоздик теж програв у півфіналі, але без медалі додому не поїхав.

Олександр Усик таки дочекався шансу помститися італійцеві Клементе Руссо, який став на його шляху в Пекіні. На шляху до фіналу Сашко розібрався з Бетербієвим та Пулєвим, а в битві за "золото" здобув переконливу перемогу за очками (14 – 11).

5 медалей з боксу – прекрасний результат, який подарувала нам Олімпіада в Лондоні. Будемо вірити, що вже зараз росте плеяда українських боксерів, яка зможе подолати планку зіркових "Отаманів".