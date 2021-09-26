Украинский боксер Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Реакция футбольной общественности на успех отечественного спортсмена – в специальной подборке "Футбол 24".

На лондонском Тоттенхэм Стэдиум наш боксер одолел британца Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов. Усик победил единогласным решением судей.

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Украинский агент Вадим Шаблий вместе со своим самым звездным клиентом – вингером сборной Украины Андреем Ярмоленко – были среди первых, кто поздравил боксера с победой. "Чемпион", – коротко резюмировал посредник.

Форвард Миная Евгений Селезнев нашел ментального брата и поблагодарил чемпиона за невероятные эмоции.

Экс-тренер сборной Украины времен Шевченко Андреа Малдера решил просто еще раз констатировать факт. Чемпион планеты в тяжелом весе – украинец.

Телеведущий Игорь Цыганык тоже нашел архивную фотографию с Усиком. Даже из текста сообщения понятно, что бывший комментатор взялся за старое и во весь голос прокричал "Чемпион!".

Очаровательная партнёрша создателя "Профутбол" по эфирам Александра Лобода тоже не сомкнула глаз и посвятила поздний вечер субботы боксу. И отметила важное обстоятельство, что все 19 поединков Усика в профессионалах завершились победами.

Универсал Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко не нашел слов и ограничился культовой фразой из песни Тины Тёрнер. А еще, возможно, вместе с Усиком проронил скупую мужскую слезу.

Просто живая легенда отечественного футбола Андрей Шевченко призвал чествовать нового чемпиона мира. Сам экс-наставник национальной команды отдал респект Усику прямо после боя в Лондоне.

В свою очередь опальный хавбек сборной Украины Руслан Малиновский решил быть лаконичным. Звезда Аталанты подарил лучшему отечественном боксеру титул Гордости страны.

Вице-капитан киевского Динамо Виктор Цыганков снял импровизированную шляпу перед Усиком. "Просто браво", – написал вингер и добавил аплодисменты.

Ветеран донецкого Шахтера Андрей Пятов попробовал себя в роли ринг-анонсера. Получилось столь хорошо, что культовому Майклу Бафферу уже стоит остерегаться конкурента помоложе.

В восторге от Усика и многолетний одноклубник Пятова Тарас Степаненко. Хавбек уверен, что Саша – настоящий красавец. Трудно не согласиться.

Основной голкипер Динамо, ценитель бокса Георгий Бущан тоже не дремал в ночь на воскресенье. "Браво, чемпион", – написал вратарь.

Наконец президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко назвал победу Усика исторической. Функционер вспомнил происхождения боксера с временно оккупированного Крыма, и приравнял успех одного украинца к успеху всей страны.

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