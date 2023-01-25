Зінченко встановив унікальне досягнення в Англії – українець став найкращим гравцем в історії АПЛ за цікавим показником
Український легіонер Олександр Зінченко продовжує бути щасливим талісманом для своїх команд.
Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко очолив рейтинг футболістів з найвищим відсотком переможних матчів в історії АПЛ, повідомляє Transfermarkt.
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Наш співвітчизник провів у чемпіонаті Англії 88 матчів, 82% з яких його команди виграли. У топ-3 також потрапили Ар'єн Роббен (Челсі) – ті ж самі 82%, але у 67 матчах та Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті) – 81%.
Варто зазначити, що до уваги бралися лише ті гравці, які провели мінімум 50 матчів в АПЛ.
Нагадаємо, Зінченко виступає в АПЛ з січня 2017 року. У поточному сезоні провів за Арсенал 15 матчів, в яких відзначився асистом.
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