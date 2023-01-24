Культовий англійський телеведучий Пірс Морган, який є запеклим вболівальником Арсенала, відреагував на слова Олександра Зінченка після його переходу в лондонський клуб: "Коли я прийшов, то сказав хлопцям, що ми не думатимемо про топ-3, ми боротимемося за титул".

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"Це те, чого нам не вистачало стільки років: гравців з ментальністю переможця", – написав Морган на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, у поєдинку 21-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед Арсенал здобув перемогу 3:2, а Зінченко став одним із героїв зустрічі, взявши участь у двох гольових атаках своєї команди. Вболівальники визнали Олександра найкращим гравцем матчу, а ЗМІ розсипались у компліментах українцю.

До слова, у поточному сезоні Зінченко провів за "канонірів" 15 матчів, в яких відзначився одинм асистом.

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