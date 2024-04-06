Арсенал у 32-му турі чемпіонату Англії 2023/24 зіграє з Брайтоном. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Зустріч Арсенала проти команди Де Дзербі розпочнеться о 19:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports. Мікель Артета вирішив випустити Олександра Зінченка з перших хвилин. Український захисник в другому матчі поспіль виходить у стартовому складі.

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Нагадаємо, Арсенал наразі перебуває на третьому місці з 68 балами. Манчестер Сіті випереджає "канонірів" на два пункти. Брайтон розташувався на дев'ятій позиції з 43 очками.

Стартові склади: