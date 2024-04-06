Арсенал в 32-м туре чемпионата Англии 2023/24 сыграет с Брайтоном. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Встреча Арсенала против команды Де Дзерби начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Микель Артета решил выпустить Александра Зинченко с первых минут. Украинский защитник во втором матче подряд выходит в стартовом составе.

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Напомним, Арсенал сейчас находится на третьем месте с 68 баллами. Манчестер Сити опережает "канониров" на два пункта. Брайтон расположился на девятой позиции с 43 очками.

Стартовые составы: