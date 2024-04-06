Зіркзеє проводить вражаючий сезон у Болоньї, чим привернув увагу Арсенала та Манчестер Юнайтед, повідомляє Mirror.

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Проте, сам нідерландець зацікавлений у переході в Мілан та вже доручив своїм представникам зайнятись переходом у стан "россонері". Додається, що Мілан готовий виплатити 42,9 млн фунтів стерлінгів та права на Алексіса Салемакерса.

Зауважимо, що Зіркзеє провів за Болонью 31 матч у всіх змаганнях, в яких відзначився 11 голами та 6 асистами.

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