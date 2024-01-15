"Зинченко выглядит уставшим": чемпион мира и Европы нашел замену украинцу в Арсенале
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался относительно игры Александра Зинченко.
"Я думаю, что Арсенал все еще сможет побороться за чемпионский титул. Но им нужны дополнительные трансферы зимой.
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Стоит также подумать об отзыве из аренды игроков, особенно Кирана Тирни (шотландец выступает за Реал Сосьедад, – прим.), левого защитника, который может заменить Зинченко. Александр сейчас выглядит немного уставшим", – цитирует Пети Now Arsenal.
Напомним, в текущем сезоне украинец провел за Арсенал 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
"Канониры" после 20-ти туров идут в турнирной таблице АПЛ на четвертой строчке, отставая от лидера – Ливерпуля – на 5 очков.
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