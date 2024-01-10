"Мені дуже подобається Зінченко. Це дуже технічний гравець, який підходить Арсеналу, і пропонує їм багато, коли команда володіє м'ячем, і коли грає позаду.

Цього сезону він став одним із гравців, яких критикують. Я не розумію цього. Звичайно, коли ти атакуєш, а Зінченко йде в півзахист, то якщо ти втратиш м'яч, то будеш викритий. Коли ви просите його виконувати цю роль, то повинні очікувати, що команди зможуть використовувати прогалини зліва.

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Зінченко грає в такий самий футбол, що й минулого сезону. Різниця полягає в тому, що тоді Арсенал вигравав більшість своїх матчів, тому ніхто не сумнівався в його здібностях та грі. Коли команда грає не так добре, не так, як вона може, люди завжди шукають винного. Я думаю, що для багатьох людей Зінченко був цапом-відбувайлом цього сезону. Це величезна ганьба.

У минулому сезоні Зінченка вважали головною причиною того, чому Арсенал був настільки хорошим, а тепер деякі люди кажуть, що він недостатньо хороший. Коли ти виграєш, усе прекрасно. Коли програєш, люди будуть шукати винних гравців", – цитує Бакарі Санья Mirror.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Зінченко зіграв за Арсенал 24 матчі (1 гол, 1 асист). Останні два поєдинки 27-річний українець пропустив через травму, а перед тим зазнав потужної критики від англійських експертів, які незадоволені його грою.

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