Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився емоціями від перемоги у матчі 17-го туру АПЛ проти Челсі.

"Трохи розчарований пропущеним голом, але все ж ми взяли 3 очки в столиці. Так тримати", – написав Зінченко у своєму Instagram.

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Зазначимо, що цей матч став першим у АПЛ для Сашка в поточному сезоні, в якому він провів усі 90 хвилин на полі. Загалом це був його 7-й матч у футболці Манчестер Сіті у сезоні 2020/21.

До слова, Манчестер Сіті із українцем у складі переконливо обіграв Челсі (3:1) та піднявся на 5 місце у турнірній таблиці.

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