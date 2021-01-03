Челсі поступився Манчестер Сіті у 17 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

Манчестер Сіті шокував свого суперника у першому таймі, забивши три "сухих" м'ячі. Після перерви продовження гольової феєрії не відбулося. Челсі зумів відквитати один м'яч лише у компенсований час – це Зінченко не встиг за ривком Хадсона-Одої.

Манчестер Сіті впевнено здолав Челсі на виїзді – Зінченко доклався до двох голів команди Гвардіоли

Завдяки цій перемозі підопічні Хосепа Гвардіоли набрали 29 очок та піднялися на п'яте місце турнірної таблиці АПЛ. Челсі залишився на 8-й сходинці, маючи на 3 пункти менше.