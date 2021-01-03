Челсі – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу
20:39 - Читать на русском
Челсі поступився Манчестер Сіті у 17 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Манчестер Сіті на "Футбол 24".
завершено
Ілкай Ґюндоґан 18’
Філ Фоден 20’
Кевін де Брюйне 34’
18’ Ілкай Ґюндоґан
20’ Філ Фоден
34’ Кевін де Брюйне
Манчестер Сіті шокував свого суперника у першому таймі, забивши три "сухих" м'ячі. Після перерви продовження гольової феєрії не відбулося. Челсі зумів відквитати один м'яч лише у компенсований час – це Зінченко не встиг за ривком Хадсона-Одої.
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Завдяки цій перемозі підопічні Хосепа Гвардіоли набрали 29 очок та піднялися на п'яте місце турнірної таблиці АПЛ. Челсі залишився на 8-й сходинці, маючи на 3 пункти менше.
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