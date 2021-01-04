Зинченко отреагировал на победу Манчестер Сити над Челси – украинец впервые вышел на поле в старте на матч АПЛ
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился эмоциями от победы в матче 17-го тура АПЛ против Челси.
"Немного разочарован пропущенным голом, но все же мы взяли 3 очка в столице. Так держать", – написал Зинченко в своем Instagram.
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Отметим, что этот матч стал первым в АПЛ для Саши в текущем сезоне, в котором он провел все 90 минут на поле. В целом это был его 7-й матч в футболке Манчестер Сити в сезоне 2020/21.
К слову, Манчестер Сити с Украинской в составе убедительно обыграл Челси (3:1) и поднялся на 5 место в турнирной таблице.
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