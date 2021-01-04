"Немного разочарован пропущенным голом, но все же мы взяли 3 очка в столице. Так держать", – написал Зинченко в своем Instagram.

Челси – Манчестер Сити – 1:3 – видео голов и обзор матча

Отметим, что этот матч стал первым в АПЛ для Саши в текущем сезоне, в котором он провел все 90 минут на поле. В целом это был его 7-й матч в футболке Манчестер Сити в сезоне 2020/21.

К слову, Манчестер Сити с Украинской в составе убедительно обыграл Челси (3:1) и поднялся на 5 место в турнирной таблице.

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