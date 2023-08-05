Зінченко виділив найскладнішого опонента в АПЛ: "Абсолютно вибуховий та нестримний"
21:35 - Читать на русском
Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко зізнався, проти кого йому найважче грати у чемпіонаті Англії.
"Хто був моїм найскладнішим опонентом? Думаю, що це Салах.
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З усією повагою до інших, до Ріяда Мареза. Зокрема тому, що я грав проти нього, коли він був у Лестері. Салах – це абсолютно вибуховий та нестримний вінгер", – сказав Зінченко в інтерв'ю Ріо Фердінанду.
Нагадаємо, нині Олександр продовжує відновлюватися після травми. Напередодні Влада Седан подарувала йому ще одну доньку.
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