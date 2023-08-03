Український захисник не зміг допомогти "канонірам" в кінці сезону 2022/23. Олександр Зінченко отримав травму, яка не дозволила йому провести з командою літні збори. Мікель Артета вважає, що українець незабаром повернеться до повноцінних тренувань з основним складом Арсенала.

Зінченко вдруге став батьком

"Я думаю, що Зінченко близький до повного відновлення. Я думаю, що він почне тренуватися з командою, і, сподіваюся, ми повернемо його дуже скоро", – цитує наставника "канонірів" клубний сайт.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко приєднався до Арсенала у 2022 році. За лондонців захисник відіграв у 33 матчах, забивши один гол та віддавши два асисти. Загалом через травми Олександр пропустив 17 матчів Арсенала.

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