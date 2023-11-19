Півзахисник "канонірів" Олександр Зінченко не втрачає надії на те, що лондонський клуб може поповнитись його земляком.

"В який клуб взимку перейде Судаков? Сподіваюсь, в Арсенал.

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Кого з гравців збірної України я б ще забрав в Арсенал, якби міг? Матвієнка", – сказав Зінченко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, вперше про інтерес до Матвієнка з боку Арсенала ЗМІ повідомляли ще у далекому 2020 році. Кожного трансферного вікна прізвище захисника Шахтаря знову з'являлось у пресі, однак у березні 2023-го Микола несподівано пролонгував контракт з "гірниками" (до грудня 2027 року). Transfermarkt оцінює його у 20 млн євро.

Угода Судакова з донеччанами чинна до червня 2028 року. Transfermarkt править за Георгія 15 млн євро.

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