Полузащитник "канониров" Александр Зинченко не теряет надежды на то, что лондонский клуб может пополниться его земляком.

"В какой клуб зимой перейдет Судаков? Надеюсь, в Арсенал.

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Кого из игроков сборной Украины я бы еще забрал в Арсенал, если бы мог? Матвиенко", – сказал Зинченко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, впервые об интересе к Матвиенко со стороны Арсенала СМИ сообщали еще в далеком 2020 году. Каждое трансферное окно фамилия защитника Шахтера снова появлялась в прессе, однако в марте 2023-го Николай неожиданно пролонгировал контракт с "горняками" (до декабря 2027 года). Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

Соглашение Судакова с дончанами действует до июня 2028 года. Transfermarkt просит за Георгия 15 млн евро.

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