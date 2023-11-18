"Це чинні чемпіони Європи. Не хочу навіть витрачати час на те, щоб говорити наскільки це сильна команда. Всі це розуміють. Я дуже сподіваюсь на підтримку українців, які прийдуть подивитись на цей матч.

Бондар – про вирішальну дуель з Італією: "Подивимося, на що ми здатні"

Теж на 100% впевнений, що мільйони людей будуть дивитись матч з різних куточків світу, і з України теж. Всі ми розуміємо відповідальність. Нам треба показати свою найкращу гру як індивідуально, так і командно, щоб досягти успіху.

Італійці люблять грати з м'ячем. Вони грають в комбінаційний футбол. Я зараз дуже багато звертаю уваги на те, як вони живуть футболом і грою. Гра починається не зі свистком судді, а раніше, ще в роздягальні. Те, як вони співають гімн, як вони живуть грою – це говорить про їхню команду.

Вони живуть грою кожну секунду. Коли ти граєш проти суперника, у якого весь матч не затикається рот, вони такі всі енерджайзери, то ти сам, граючи проти них, губиш цю концентрацію. Це буває у всіх команд, але я б покращив це у нас теж", – сказав Зінченко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, зустріч між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. Початок гри о 21:45 за Києвом.

Україна обіграла Лехію у секретному спарингу перед Італією – дебютні голи принесли перемогу команді Реброва