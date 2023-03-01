Арсенал повів у рахунку в поєдинку з Евертоном – результативний пас віддав Зінченко. Дивіться відео асисту українця на "Футбол 24".

До 40 хвилини команди не могли відкрити рахунок у зустрічі, але Арсеналу вдалось пробити Миколенка і Ко.

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Ключову роль в епізоді зіграв Зінченко, який опинився ближче до правого краю атаки. Українець трохи просунувся та віддав на Сака, якого загубив Миколенко – Букайо потужно пробив у ближню дев'ятку.

Додамо, що для українця це вже друга гольова передача у складі Арсенала. Також Зінченко не так давно забивав у ворота Астон Вілли – це його єдиний м'яч у складі "канонірів".

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