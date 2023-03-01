Арсенал – Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко проти Миколенка у спробі реваншу
Арсенал приймає Евертон у перенесеній зустрічі 7 туру Прем'єр-ліги 2022/23. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
Олександр Зінченко та Віталій Миколенко виходять в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Евертон на "Футбол 24" почнеться о 21:45. Місяць тому "іриски" у дебютній грі під керівництвом нового тренера Шона Дайча сенсаційно обіграли "канонірів", але потім все одно опустилися в зону вильоту. Попереду в Миколенка і компанії календар, де більшість матчів проти суперників з верхньої половини таблиці. Тож знову нема іншого виходу, як чіплятися за очки з топами. Де дивитися матч Арсенал – Евертон онлайн? Поєдинок транслює Setanta Sports лише на своїй платформі.
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Лише одна заміна на дві команди у стартових складах порівняно із суботніми матчами. Це Майкл Кін замінив Конора Коуді в основі Евертона.