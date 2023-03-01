Олександр Зінченко та Віталій Миколенко виходять в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Евертон на "Футбол 24" почнеться о 21:45. Місяць тому "іриски" у дебютній грі під керівництвом нового тренера Шона Дайча сенсаційно обіграли "канонірів", але потім все одно опустилися в зону вильоту. Попереду в Миколенка і компанії календар, де більшість матчів проти суперників з верхньої половини таблиці. Тож знову нема іншого виходу, як чіплятися за очки з топами. Де дивитися матч Арсенал – Евертон онлайн? Поєдинок транслює Setanta Sports лише на своїй платформі.

Евертон – Арсенал: Миколенко допомагає втілити пророцтво, Зінченко видає клас, але зривається і приміряє не ту роль

Лише одна заміна на дві команди у стартових складах порівняно із суботніми матчами. Це Майкл Кін замінив Конора Коуді в основі Евертона.

???????? ️



We're unchanged from Leicester City



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/NeYnYJMaHN — Arsenal (@Arsenal) March 1, 2023