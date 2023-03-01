Арсенал повел в счете в поединке с Эвертоном – результативный пас отдал Зинченко. Смотрите видео ассиста украинца на "Футбол 24".

До 40 минуты команды не могли открыть счет во встрече, но Арсеналу удалось пробить Миколенко и Ко.

Арсенал – Эвертон: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко против Миколенко в попытке реванша

Ключевую роль в эпизоде сыграл Зинченко, который оказался ближе к правому краю атаки. Украинец немного продвинулся и отдал на Сака, которого потерял Миколенко – Букайо мощно пробил в ближнюю девятку.

Добавим, что для украинца это уже вторая голевая передача в составе Арсенала. Также Зинченко не так давно забивал в ворота Астон Виллы – это его единственный мяч в составе "канониров".

Эвертон – Арсенал: Миколенко помогает воплотить пророчество, Зинченко выдает класс, но срывается и примеряет не ту роль