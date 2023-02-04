Віталій Миколенко та Олександр Зінченко потрапили у стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 14:30. Битва гравців збірної України, які цього разу в основі. Ух, як активно починає Миколенко проти Едегора. Настрій нового тренера Шона Дайча передався? Аж надто агресивно зіграв лівий захисник збірної України. Норвезький капітан Арсенала навіть бутсу загубив. Зінченко непогано розганяє атаки під пресингом, а Миколенко знову вичищає, підкатом зупиняючи цього разу Саку. Перший удар на 9 хвилині за господарями. Макніл, з яким Дайч прекрасно знайомий ще з Бернлі, протягнув і пробив. Ремсдейлу дещо заважав рикошет, Зінченко підстрахував і вибив.

Евертон – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Сака потроху розганяється. То проб'є у блок з меж штрафного, то викотить під потужний постріл Партею - Пікфорд з другої спробив впорався. Кілька довжелезних пауз з втручанням медиків. То Партей постраждає, то Сака. Притискають "іриски" лондонців під задоволений гул трибун, серія з 4 кутових. Тарковскі небезпечно замикав дальню стійку з рикошетом від захисника. Ще 3 спроби Калверт-Льюїна та Онана, які були далеко не такими гострими, як момент Арсенала на 30 хвилині. Миколенко ледь не роздягнув Саку, але Букайо все одно ідеально викотив під удар Нкетії. Едді традиційно запоров вигідний момент, пробивши вище.

Вайт привіз недбалим пасом. Едегор не наздогнав Онана, але й Калверт-Льюїн мінімально не дотягнувся. Ще один подарунок летить з лівого флангу: Макніл подав, а Дукуре відліпився від Габріела та головою завершував – не дуже акцентовано вдалось пробити. Зінченко класно подав у штрафний, Сака без щільної опіки Миколенка відразу ж пробив – Коуді вибив з порожніх воріт. Стабільно заганяють "іриски" лідерів АПЛ під сам фланг, а там накривають більшими силами, немов хулігани в темному провулку.

Кепсько виглядає Мартінеллі що в атаці, що біля своїх воріт. Банальним пасом Івобі відіграє бразильця, йде спокійна подача Коулмана на також зовсім вільного Калверта-Льюїна, який знову не влучає. Арсенал дозволив Евертону 1,26 очікуваного гола за перший тайм. Один Калверт-Льюїн отримав 4 моменти на 0,9 xG. Команда Дайча задавила бажанням, енергією і банальним, але напрочуд ефективним тренерським планом, який враховує реалії та можливості свого складу. Підопічні Артети вийшли, ніби тиждень святкували чемпіонство.

На старті другої половини продовжується гаряча боротьба. Миколенко дає себе обіграти, але відразу ж наздоганяє і відбирає в Саки. Перший кутовий Арсенала прийшов на 54 хвилині саме внаслідок цієї дуелі. Евертон спокійно блокує послідовно удари Саки та Нкетії. Миколенко спробував повторити свій гол у ворота Лестера. "Каноніри" вибили м'яч у поле після прострілу з правого флангу, Віталій з льоту намагався додати, однак бабахнув дуже невдало. Не минуло й 60 хвилин, як Троссар і Жоржінью поміняли Мартінеллі та Партея. Останній, очевидно, не до кінця відновився від пошкодження, отриманого в кубковому матчі проти Ман Сіті.

Евертон логічно відкрив рахунок на 60-й. Звісно ж, Макніл подав, Тарковскі, якого чомусь тримає значно нижчий та менш ефективний вгорі Едегор, спокійно забив головою. Миколенко не встигав за ривком Саки і врізав по нозі – на жовту. Як же легко і стабільно накривають господарі навіть у високому пресингу. Крім підходів до штрафного, нічого немає в Арсенала. Перший шанс після пропущеного гола стався на 79 хвилині. Миколенко невдало підправив подачу Джаки з лівого флангу, Сака міг розстрілювати – снаряд звалився з ноги, і як же емоційно реагує екс-динамівець на невдачу суперника!

Троссар двічі поспіль непогано приклався на межі штрафного. Підправив статистику і змусив просто політати Пікфорда. Відчайдушний удар Зінченка ледь не з центра поля, без шансів забити. Лише 2 удари у площину від Арсенала за майже 90 хвилин. Зінченка ще раз вивели на ударну позицію. Цього разу хитро перевели з кутового на лінію штрафного – ближче, але знову невлучно.

Мопе вдарив Зінченка. Сашко вирішив з'ясувати стосунки, але француз нахабно схопив українця за шию на газон. Обом по жовтій, вбиті цінні секунди. Гра нервів, це зайве для лондонців на 90+6 хвилині. Суперник реалізував, що хотів, а Зіна повівся на провокацію. Дайч просто не помітив лідера АПЛ. Манчестер Сіті отримує прекрасний шанс скоротити відставання до 2 очок. Евертон вибирається з передостаннього місця на безпечний 17 рядок.

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