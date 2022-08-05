Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко яскраво почав свою кар'єру в лондонському клубі.

Мікель Артета довірив українцю місце в стартовому складі на матч-відкриття нового сезону АПЛ проти Крістал Пелас. Зінченко результативно віддячив за довіру.

Крістал Пелас – Арсенал: онлайн-трансляція матчу-відкриття сезону АПЛ – Зінченко в основі

Саме наш земляк головою скинув м'яч на Габріела Мартінеллі, а бразилець без проблем відкрив рахунок.

Нагадаємо, цього літа Зінченко таки наважився покинути Манчестер Сіті, за який виступав останні 5 сезонів. Мікель Артета переконав Олександа приєднатися до Арсенала. Відзначимо, що іспанський фахівець добре знає вміння українця, адже свого часу працював у тренерському штабі Пепа Гвардіоли.

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