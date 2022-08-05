Микель Артета доверил украинцу место в стартовом составе на матч-открытие нового сезона АПЛ против Кристал Пелас. Зинченко результативно отблагодарил за доверие.

Кристал Пэлас – Арсенал: онлайн-трансляция матча-открытия сезона АПЛ – Зинченко в основе

Именно наш земляк головой сбросил мяч на Габриэла Мартинелли, а бразилец без проблем открыл счет.

Напомним, этим летом Зинченко решился покинуть Манчестер Сити, за который выступал последние 5 сезонов. Микель Артета убедил Александра присоединиться к Арсеналу. Отметим, что испанский специалист хорошо знает умения украинца, ведь в свое время работал в тренерском штабе Пепа Гвардиолы.

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