Крістал Пелас – Арсенал: Зінченко потрапив у стартовий склад на матч-відкриття сезону АПЛ
21:09 - Читать на русском
Крістал Пелас приймає Арсенал в рамках першого туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру АПЛ 2022/23 між Крістал Пелас і Арсеналом пройде у Лондоні на стадіоні Селхерст Парк. Відеотрансляція зустрічі доступна на Setanta Sports. Олександр Зінченко розпочне поєдинок в основі "канонірів".
Артета зізнався, з якими словами Гвардіола відпускав Жезуса та Зінченка
Стартові склади
Крістал Пелас:
Арсенал:
Українці стартують в АПЛ, Ноттінгем повертається, німці готують гольове шаленство – прев'ю довгоочікуваного євровікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter