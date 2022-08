Айнтрахт Франкфурт – Баварія

5 серпня, 21:30. Франкфурт-на-Майні, Комерцбанк-арена

Право першим відкрити європейський сезон чемпіонатів дісталося Франкфурту. Німці традиційно стартують з топ-матчу – чинний тріумфатор Ліги Європи зустрінеться з чемпіоном країни.

Протистояння Айнтрахта й Баварії в принципі не буває нудним. Можна згадати 2018-й рік, коли тоді ще команда Ніко Ковача прибила мюнхенців в фіналі Кубка з рахунком 3:1. Можна згадати і історичну різню "рекордмайстера" у Франкфурті в 2019/20 – 5:1 з подальшим звільненням Ніко Ковача із Баварії. Рік тому "орли" здолали підопічних Юліана Нагельсманна на Альянц Арені (1:2). Взагалі, Айнтрахт рідко завершує рік без перемоги над гегемоном Бундесліги, хоча Баварія прогнозовано частіше вказує франкфуртцям на їхнє місце – наприклад, тричі поспіль вони забивали цьому колективу по 5 голів за матч.

Сьогоднішнє протистояння цікаве ще й через кадрові особливості. Баварія починає свій перший за 9 років сезон без Роберта Лєвандовскі, а Садьйо Мане дебютує в чемпіонаті Німеччини. Як і Маттейс Де Лігт – в Ювентусі центральний захисник не виправдав очікувань, хоча на те були й об'єктивні причини. Тепер цікаво, як він проявить себе у стабільнішому топ-клубі з іншими партнерами. До того ж, очікується вихід нового правого фулбека – Нуссаїра Мазрауї.

Айнтрахт також може здивувати в плані персоналій. Влітку франкфуртці підписали Маріо Гьотце – колишнього "золотого хлопчика", якому так і не вдалося стати своїм у Мюнхені (як виявилось, через гормональні проблеми). Сьогодні вже ветеранистий Маріо може нагадати про себе фанатам Баварії. Словом, має бути цікаво.

Крістал Пелас – Арсенал

5 серпня, 22:00. Лондон, Селхерст Парк

Українці у топ-чемпіонатах також будуть причетні до урочистого старту сезону. Зокрема, Олександр Зінченко повинен відкрити новий розіграш АПЛ лондонським дербі з Крістал Пелас. Звісно, йому ще ніхто не гарантував місця в основі, однак після надзвичайно переконливих матчів на зборах важко уявити лівий фланг "канонірів" без Сашка – хоча Кіран Тірні навряд чи погодиться з таким твердженням. Зрештою, не для того Арсенал все літо ганявся за Зінченком, щоб залишати його на банці в поєдинку проти Крістал Пелас.

Інтрига в лондонському дербі полягає не тільки в дебюті Олександра. Не тільки він круто виступив у товарняках перед стартом сезону – весь Арсенал шокував Європу своєю грою. Посилений Габі Жезусом, Зінченком та Фабіо Вієйрою колектив знищив Челсі в США (4:0), змусивши Томаса Тухеля кричати про неконкурентоспроможність, а потім повернувся додому й дефрагментував на атоми Севілью (6:0). Крім того, пригадується впевнена перемога над Евертоном (2:0). В усіх цих матчах важливим був навіть не результат, а якість футболу "канонірів".

У британській пресі одразу заговорили про готовність Арсенала повернутись у топ-4, а дехто навіть почав мріяти про чемпіонство. На такому тлі дуже хочеться оцінити гру "гармашів" у справжньому матчі АПЛ. Втім, інтрига не крутиться навколо питання, скільки голів відвантажить фаворит – всі знають, що Арсенал патологічно схильний до провалів старту сезону, а Крістал Пелас навесні впевнено бив Арсенал з рахунком 3:1 у себе вдома. Та і на Емірейтс "орли" розписали бойову нічию. Сенсація у сьогоднішній зустрічі на Селхерст Парк цілком реальна.

Фулхем – Ліверпуль

6 серпня, 14:30. Лондон, Крейвен Коттедж

Завжди приємно прокинутись у вихідний годинці об 11-й, випити філіжанку кави, пролистати стрічку проспаних ранкових новин, а потім увімкнути якийсь ранній матч. Вдвічі приємніше, коли це матч Ліверпуля. Віце-чемпіони Англії приїдуть у Лондон на зустріч з Фулхемом, якому вдалося повернутись в АПЛ – і цього разу "коттеджери" підготували значно цікавіший склад, ніж два роки тому.

За літо вони встигли підписати Бернда Лєно, Кевіна Мбабу й Андреаса Перрейру, а вишенькою на торті став Жоау Палінья зі Спортінга. Між іншим, португальці дуже органічно вписуються в умови АПЛ, виблискуючи одразу. Не обійшлося і без українського сліду – новачком Фулхема став Манор Соломон, який ще в грудні боровся з Михайлом Мудриком за місце в основі Шахтаря.

Для більшості вболівальників важливішою темою є гра Ліверпуля. Мерсисайдці на цьому тижні заслужено виграли Суперкубок Англії, здолавши Манчестер Сіті з рахунком 3:1 – результат вражає. Команда Юргена Клоппа стала ще гнучкішою в атаці, формуючи трикутники "центрхав-вінгер-фулбек" з переміщеннями в ньому на обох флангах. Підопічним Юргена Клоппа вдавалося створювати велику кількість моментів, але обороні поки що далеко до ідеалу. Цікаво поглянути, як далі розвиватиметься проект німця.

Звісно ж, хедлайнером поєдинку проти Фулхема є Дарвін Нуньєс, який знущається із опонентів Ліверпуля. На зборах він забив чотири голи у ворота РБ Лейпциг, а в битві проти Сіті уругваєць заробив пенальті й забив гол всього за 34 хвилини після виходу на заміну. Звісно ж, всі чекають на продовження банкету, хоча конкретно для матчу з "коттеджерами" цікавим був би і вихід Фабіу Карвалью. Хавбек, який перейшов саме із Фулхема, встиг виконати асист на Нуньєса в першому ж офіційному матчі за Ліверпуль. Чи повторять вони свій перформанс? Завтра й дізнаємось.

Тоттенхем – Саутгемптон

6 серпня, 17:00. Лондон. Тоттенхем Хотспур Стедіум

У Північному Лондоні в нинішньому сезоні буде спекотно. Арсенал викликав захват уболівальників своїм футболом на зборах, а Тоттенхем вразив своєю літньою трансферною кампанією.

Антоніо Конте у тандемі зі спортивним директором Фабіо Паратічі зумів заманити одягнути у футболку "шпор" одразу шістьох новачків – і яких! Іван Перішіч, Рішарлісон, Ів Біссума та Клеман Лангле зайвої презентації не потребують, а Фрейзера Форстера взяли під ротацію. Крім того, був крутий хід із підписанням Джеда Спенса з Ноттінгема – 21-річний правий фулбек був найкращим у Чемпіоншипі за кількістю асистів, створених моментів та успішних обіграшів на дриблінгу, а за кількістю успішних відбирань він став третім у лізі.

