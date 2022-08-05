Айнтрахт Франкфурт – Баварія

5 серпня, 21:30. Франкфурт-на-Майні, Комерцбанк-арена

Пряма трансляція на Setanta Sports+.

Право першим відкрити європейський сезон чемпіонатів дісталося Франкфурту. Німці традиційно стартують з топ-матчу – чинний тріумфатор Ліги Європи зустрінеться з чемпіоном країни.

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Протистояння Айнтрахта й Баварії в принципі не буває нудним. Можна згадати 2018-й рік, коли тоді ще команда Ніко Ковача прибила мюнхенців в фіналі Кубка з рахунком 3:1. Можна згадати і історичну різню "рекордмайстера" у Франкфурті в 2019/20 – 5:1 з подальшим звільненням Ніко Ковача із Баварії. Рік тому "орли" здолали підопічних Юліана Нагельсманна на Альянц Арені (1:2). Взагалі, Айнтрахт рідко завершує рік без перемоги над гегемоном Бундесліги, хоча Баварія прогнозовано частіше вказує франкфуртцям на їхнє місце – наприклад, тричі поспіль вони забивали цьому колективу по 5 голів за матч.

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Сьогоднішнє протистояння цікаве ще й через кадрові особливості. Баварія починає свій перший за 9 років сезон без Роберта Лєвандовскі, а Садьйо Мане дебютує в чемпіонаті Німеччини. Як і Маттейс Де Лігт – в Ювентусі центральний захисник не виправдав очікувань, хоча на те були й об'єктивні причини. Тепер цікаво, як він проявить себе у стабільнішому топ-клубі з іншими партнерами. До того ж, очікується вихід нового правого фулбека – Нуссаїра Мазрауї.

Айнтрахт також може здивувати в плані персоналій. Влітку франкфуртці підписали Маріо Гьотце – колишнього "золотого хлопчика", якому так і не вдалося стати своїм у Мюнхені (як виявилось, через гормональні проблеми). Сьогодні вже ветеранистий Маріо може нагадати про себе фанатам Баварії. Словом, має бути цікаво.

Крістал Пелас – Арсенал

5 серпня, 22:00. Лондон, Селхерст Парк

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Українці у топ-чемпіонатах також будуть причетні до урочистого старту сезону. Зокрема, Олександр Зінченко повинен відкрити новий розіграш АПЛ лондонським дербі з Крістал Пелас. Звісно, йому ще ніхто не гарантував місця в основі, однак після надзвичайно переконливих матчів на зборах важко уявити лівий фланг "канонірів" без Сашка – хоча Кіран Тірні навряд чи погодиться з таким твердженням. Зрештою, не для того Арсенал все літо ганявся за Зінченком, щоб залишати його на банці в поєдинку проти Крістал Пелас.

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Інтрига в лондонському дербі полягає не тільки в дебюті Олександра. Не тільки він круто виступив у товарняках перед стартом сезону – весь Арсенал шокував Європу своєю грою. Посилений Габі Жезусом, Зінченком та Фабіо Вієйрою колектив знищив Челсі в США (4:0), змусивши Томаса Тухеля кричати про неконкурентоспроможність, а потім повернувся додому й дефрагментував на атоми Севілью (6:0). Крім того, пригадується впевнена перемога над Евертоном (2:0). В усіх цих матчах важливим був навіть не результат, а якість футболу "канонірів".

У британській пресі одразу заговорили про готовність Арсенала повернутись у топ-4, а дехто навіть почав мріяти про чемпіонство. На такому тлі дуже хочеться оцінити гру "гармашів" у справжньому матчі АПЛ. Втім, інтрига не крутиться навколо питання, скільки голів відвантажить фаворит – всі знають, що Арсенал патологічно схильний до провалів старту сезону, а Крістал Пелас навесні впевнено бив Арсенал з рахунком 3:1 у себе вдома. Та і на Емірейтс "орли" розписали бойову нічию. Сенсація у сьогоднішній зустрічі на Селхерст Парк цілком реальна.

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Фулхем – Ліверпуль

6 серпня, 14:30. Лондон, Крейвен Коттедж

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Завжди приємно прокинутись у вихідний годинці об 11-й, випити філіжанку кави, пролистати стрічку проспаних ранкових новин, а потім увімкнути якийсь ранній матч. Вдвічі приємніше, коли це матч Ліверпуля. Віце-чемпіони Англії приїдуть у Лондон на зустріч з Фулхемом, якому вдалося повернутись в АПЛ – і цього разу "коттеджери" підготували значно цікавіший склад, ніж два роки тому.

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За літо вони встигли підписати Бернда Лєно, Кевіна Мбабу й Андреаса Перрейру, а вишенькою на торті став Жоау Палінья зі Спортінга. Між іншим, португальці дуже органічно вписуються в умови АПЛ, виблискуючи одразу. Не обійшлося і без українського сліду – новачком Фулхема став Манор Соломон, який ще в грудні боровся з Михайлом Мудриком за місце в основі Шахтаря.

Для більшості вболівальників важливішою темою є гра Ліверпуля. Мерсисайдці на цьому тижні заслужено виграли Суперкубок Англії, здолавши Манчестер Сіті з рахунком 3:1 – результат вражає. Команда Юргена Клоппа стала ще гнучкішою в атаці, формуючи трикутники "центрхав-вінгер-фулбек" з переміщеннями в ньому на обох флангах. Підопічним Юргена Клоппа вдавалося створювати велику кількість моментів, але обороні поки що далеко до ідеалу. Цікаво поглянути, як далі розвиватиметься проект німця.

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Звісно ж, хедлайнером поєдинку проти Фулхема є Дарвін Нуньєс, який знущається із опонентів Ліверпуля. На зборах він забив чотири голи у ворота РБ Лейпциг, а в битві проти Сіті уругваєць заробив пенальті й забив гол всього за 34 хвилини після виходу на заміну. Звісно ж, всі чекають на продовження банкету, хоча конкретно для матчу з "коттеджерами" цікавим був би і вихід Фабіу Карвалью. Хавбек, який перейшов саме із Фулхема, встиг виконати асист на Нуньєса в першому ж офіційному матчі за Ліверпуль. Чи повторять вони свій перформанс? Завтра й дізнаємось.

Тоттенхем – Саутгемптон

6 серпня, 17:00. Лондон. Тоттенхем Хотспур Стедіум

Пряма трансляція на Setanta Sports.

У Північному Лондоні в нинішньому сезоні буде спекотно. Арсенал викликав захват уболівальників своїм футболом на зборах, а Тоттенхем вразив своєю літньою трансферною кампанією.

Антоніо Конте у тандемі зі спортивним директором Фабіо Паратічі зумів заманити одягнути у футболку "шпор" одразу шістьох новачків – і яких! Іван Перішіч, Рішарлісон, Ів Біссума та Клеман Лангле зайвої презентації не потребують, а Фрейзера Форстера взяли під ротацію. Крім того, був крутий хід із підписанням Джеда Спенса з Ноттінгема – 21-річний правий фулбек був найкращим у Чемпіоншипі за кількістю асистів, створених моментів та успішних обіграшів на дриблінгу, а за кількістю успішних відбирань він став третім у лізі.

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OFFICIAL: Tottenham sign Djed Spence from Middlesbrough.



With their sixth signing of the summer, Spurs are building something...? pic.twitter.com/eGYhPxYsgG — B/R Football (@brfootball) July 19, 2022

Тоттенхем посилив усі лінії. Нові латералі, новий форвард, новий центрхав, новий "другий номер". Між тим, лондонці під керівництвом Антоніо Конте у попередньому сезоні стали головним відкриттям АПЛ, влаштувавши епічний ривок з середини таблиці до зони ЛЧ при фантастичному футболі навіть у матчах з грандами. Тепер же конкуренція в битві за ЛЧ буде ще сильнішою, однак аналітичний портал FiveThirtyEight та OptaAnalyst на основі 20 тисяч симуляцій результатів все одно ставлять "шпор" у топ-4.

Чи вдасться лондонцям підтвердити очікування? Чи встигли притертись новачки? Як позначаться шалені фізичні навантаження Антоніо Конте на початку сезону? Все це ми дізнаємось у матчі проти завжди міцного Саутгемптона.

Ньюкасл – Ноттінгем Форест

6 серпня, 17:00. Ньюкасл. Сейнт Джеймс Парк

Пряма трансляція на SkySports.

Якби цього матчу не було в програмі суботи, то ми б порекомендували подивитись на повернення Вердера у Бундеслігу, однак бременці не можуть затьмарити народної любові до Ноттінгема. Жоден клуб Європи не чекали в еліті так сильно, як Ноттінгем Форест. Попри 23-річну відсутність в АПЛ, у "форестерів" досі залишається багато прихильників по всій Європі – занадто вже романтичною є його історія, а особливо епоха Браяна Клафа з двома перемогами в КЄЧ, взяттям Суперкубка УЄФА, чемпіонства Англії та чотирьох Кубків ліги.

Ноттінгем провів поза межами АПЛ майже 8,5 тисяч днів.

Після свого повернення в еліту Ноттінгем на повну реалізував фінансові можливості, які отримують клуби в АПЛ. Новачок влаштував епічну закупівлю, підписавши одразу 12 футболістів. Серед найгучніших придбань – Джессі Лінгард і Дін Хендерсон з МЮ, Тайво Авоньї з Уніона, Орель Мангала зі Штутгарта, Омар Річардс з Баварії, Мусса Ніахате з Майнца та сумнозвісний для нас валлієць Вейн Хенессі з Бернлі. Сумарні витрати склали близько 100 млн євро, але це ще не кінець.

Цікаво, як увесь цей десант зіграється і чи не вийде подібне трансферне безумство боком. Першу перевірку доведеться провести у матчі з Ньюкаслом, якому в попередньому сезоні вдалося зробити відчутний прогрес. Після приходу Едді Хау "сороки" набирали очки на рівні лідерів АПЛ, однак влітку команда посилилась тільки голкіпером Ніком Поупом, фулбеком Меттом Таргетом і центрбеком Свеном Ботманом. Занадто скромно, враховуючи фінансові можливості тайн-вірців.

Подивимось, чи вистачить торішніх атакувальних ресурсів і посиленого захисту для перемоги над запакованим новачком. Матч на Сейнт Джеймс Парк обіцяє бути веселим.

Евертон – Челсі

6 серпня, 19:30. Ліверпуль, Гудісон Парк

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Віталій Миколенко цього літа став одним із хедлайнерів Евертона – і якщо участь в офіційній презентації нової форми можна списати на бажання підтримати українця, то появу в основі "ірисок" на зборах благодійністю ніхто не назве. Наш легіонер дійсно круто проявив себе. У матчі з Блекпулом він забив гол та віддав асист, у спарингу з Арсеналом Миколенко провів дуже хороший тайм, а в пропущених голах від Міннесоти його прямої провини не було. Загалом, екс-динамівець отримав схвальну пресу та реакцію соцмереж, а Френк Лемпард навіть відзначив гру нашого співвітчизника.

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Втім, все це не зупинило Евертон від підписання Рубена Вінагре – прямого конкурента Віталія, у якого за спиною досвід Вулверхемптона та Спортінга. Тепер українцю необхідно в кожному матчі викладуватись втричі сильніше, аби зберегти місце в старті. Проблема полягає в тому, що перший поєдинок у новому сезоні "іриски" проведуть проти Челсі. Цікаво, кому Френк Лемпард довіриться завтра? Будемо сподіватись, що португалець посидить на баночці.

Челсі стараннями Барселони став головним посміховиськом трансферного вікна. Спочатку каталонці висмикнули з-під носа "синіх" Рафінью, а потім поцупили Жюля Кунде – на цьому тлі всі якось і призабули, що завтра в складі "пенсіонерів" можуть зіграти Кулібалі та Стерлінг. Про це навіть забув Томас Тухель, який після розгрому від Арсеналу назвав свою команду неконкурентноспроможною й так розкритикував босів, що вони перехопили Кукурелью у Манчестер Сіті.

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Barça are ruining Chelsea's whole summer ️‍♂️ pic.twitter.com/tC8is4V0J5 — B/R Football (@brfootball) July 27, 2022

Поєдинок проти Евертона повинен дати відповідь, наскільки серйозними є проблеми Челсі. Аналітичні портали FiveThirtyEight та OptaAnalyst не вірять у кризу лондонців, прогнозуючи вихід "пенсіонерів" у топ-4. Зрештою, істерики Томаса Тухеля є традиційними для німця у другому, а тим паче в третьому сезоні в клубі, тож цікаво поглянути, які в Челсі справи реально. Евертон – шикарна перевірка, адже навіть у жахливій формі в попередньому чемпіонаті "іриски" відібрали у "синіх" чотири очки. А зараз вони явно міцніші.

Борусія Дортмунд – Байєр Леверкузен

6 серпня, 19:30. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Пряма трансляція на Setanta Sports+.

Мабуть, немає сенсу пояснювати, чим цей матч вартий вашої уваги. Два топи, які вестимуть боротьбу за Лігу чемпіонів, завершать програму суботи в Німеччині особистим двобоєм – і це має бути справжня насолода для любителів перестрілок з несподіваними поворотами у грі. За останні п'ять років "фармацевти" і "джмелі" лише одного разу забили менше трьох м'ячів, а середня результативність у протистоянні за цей період склала фантастичні 5 голів.

Взагалі, дуже цікаво подивитись, в якому зараз стані перебувають обидві команди. Влітку їх спіткали серйозні невдачі: Леверкузен за 13 мільйонів євро купив одного з головних талантів чеського футболу – форварда Адама Гложека – і одразу програв клубу з третьої ліги, вилетівши з Кубка Німеччини в першому ж раунді. Програв основним складом, разом з Гложеком. Звісно, після такої ганьби фанати вимагають компенсації.

Фіаско Дортмунда можна поспівчувати. За літо "джмелі" посилили оборону Нікласом Зюле та Ніко Шлоттербеком, в опорну зону придбали Саліха Озкана, а центр нападу посилили Керемом Адеємі із РБ Зальцбурга. Головним же трансфером став Себастьян Аллє, який повинен був стати заміною Холанду – це був ідеальний вибір за скромні гроші (35 млн євро). Втім, на зборах у нього виявили пухлину яєчка, через яку івуарієць вилетів на декілька місяців. Шок у всіх сенсах.

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Подивимось, як Борусія впорається із цією втратою. Дортмунд завжди налаштований битись за золото – а значить необхідно за будь-яку ціну перемагати Байєр. Леверкузен же точно не бажає годувати фанатів черговою невдачею. Ця битва обіцяє бути дуже серйозною.

Манчестер Юнайтед – Брайтон

7 серпня, 16:00. Манчестер, Олд Траффорд

Пряма трансляція на Setanta Sports.

В неділю основна увага вболівальників буде прикута до двох манчестерських колективів. Цікавіше, мабуть, виглядає матч Юнайтед. "Червоні дияволи" під керівництвом Еріка Тен Хага вразили на зборах, здобувши три перемоги й нічию в азійсько-австралійських спарингах проти Ліверпуля, Мельбурн Вікторі, Крістал Пелас та Астон Вілли (сумарний рахунок – 13:3), але мінімально поступившись Атлетіко й розписавши нічию з Райо Вальєкано у першому поєдинку на Олд Траффорд. Щоправда, там грав резерв (і Роналду), однак осад залишився.

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Рівень футболу МЮ виглядав надзвичайно перспективно, чому неабияк сприяло якісне підсилення. У поєдинку проти Брайтона в першому турі фанати можуть розраховувати на появу центрбека Лісандро Мартінеса, фулбека Тайрелла Маласію й великого Крістіана Еріксена. Головною примою в атаці мав би стати Антоні Марсьяль – після повернення із Севільї такий статус француза в Англії вже не виглядає смішним. Втім, нападник пропустить перший тур через пошкодження.

З огляду на травму Антоні одразу виникла інтрига навколо персони Кріштіану Роналду. Португалець пропустив практично всі збори й намагався покинути МЮ, однак план, схоже, зазнав невдачі – йому довелося повернутись у клуб і почати тренування. Ерік Тен Хаг одразу заявив, що Кріш не готовий до старту сезону, але втрата Марсьяля залишає для манчестерської "сімки" великі шанси на вихід у основі. Нідерландському коучу банально не вистачає альтернативи для вередливої суперзірки.

Між тим, поєдинок проти Брайтона не обіцяє легкої прогулянки для "дияволів". Навесні "чайки" розгромили їх з рахунком 4:0, що ледь не коштувало Манчестеру путівки в ЛЄ. Крім того, підопічні Грема Поттера били Арсенал і Тоттенхем. Навіть Пеп Гвардіола у захваті від цього колективу, тож легко сьогодні манкуніанцям не буде.

Вест Хем – Манчестер Сіті

7 серпня, 18:30. Лондон, Олімпійський стадіон

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Історія з Кукурельєю важлива для Манчестер Сіті, адже клуб серйозно промахнувся у своїх розрахунках. За гроші, які "містяни" отримали від Арсенала за Олександра Зінченка, чемпіон Англії збирався придбати лівого фулбека Брайтона, однак "чайки" несподівано підняли цінник до 50 млн євро й не поступались. Зрештою, Марка підписав Челсі, що ставить Пепа Гвардіолу в не дуже приємне становище.

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Тепер позиція лівого фулбека заброньована за Канселу, однак команда втратила у гнучкості – Жоау любили використовувати і праворуч, однак тепер замість схожого за функціоналом Зінченка є тільки орієнтований на оборону Аке. З такою проблемою Манчестер Сіті підходить до першого матчу в новому сезоні АПЛ.

Перед ним "містяни" вже встигли провести офіційну зустріч, зазнавши поразки від Ліверпуля в Суперкубку – і що найбільш важливо, в цій поразці провалився новачок Ерлінг Холанд. Та і схема з Бернарду Сілвою в ролі другого опорника проявила себе не дуже. І на цьому проблеми не завершуються: в лазарет загримів Емерік Ляпорт, який повернеться через кілька місяців, а Джон Стоунз, Філ Фоден та Ілкай Гюндоган пропустили значну частину зборів.

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Між тим, суперник у "синіх" в першому турі дуже серйозний. Вест Хем після продажу Ярмоленка довго розкачувався на трансферному ринку, але зараз "молотобійці" розігнались. Лондонці підписали форварда Джанлуку Скамакку, причому за вартістю цей трансфер є третім в історії клубу. Тепер клуб полює за Філіпом Костічем і Пйотром Зєліньскі – за них доведеться викласти не менше 55 млн євро. Поки що їх немає в клубі, але амбіції "хаммерс" вражають.

Три останніх матчі проти Вест Хема давалися Сіті надзвичайно важко. В передостанньому турі вони розписали нічию у Лондоні (2:2), що в перспективі могло залишити підопічних Пепа Гвардіоли без золота АПЛ. В Кубку Ліги "молотобійці" вибили "містян" у серії пенальті, а в осінній зустрічі на Етіхаді дотиснути команду Девіда Мойєса вдалося лишень на 90-й хвилині. І це ще "сині" були на ходу – а які вони зараз? Битва на Олімпійському стадіоні дасть відповідь.

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