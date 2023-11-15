Олександр Зінченко продуктивно провів останній клубний матч перед перервою на збірні.

Український легіонер Арсенала потрапив до символічної збірної тижня у європейських топ-5 чемпіонатах за версією аналітичного ресурсу WhoScored.

Зінченко заговорив про тренерську кар'єру: "Я хотів би залишитися у футболі"

Зінченко відзначився ефектним голом і допоміг "канонірам" здолати Бернлі (3:1). WhoScored оцінив такий перфоманс на 8,80 балів. Українець у компанії справжніх монстрів – наприклад, Мбаппе, Родріго і Вінісіус отримали максимальні 10 балів за свої виступи.

Тепер Зінченку слід сконцентруватися на збірній України, яка 20 листопада зіграє надважливий матч проти Італії за місце на Євро-2024.

Гвардіола здивував оцінкою Мудрика, Русин з Беллінгемом доводить до екстазу, Миколенко і Зінченко творять 4 голи за день