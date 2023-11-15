Александр Зинченко продуктивно провел последний клубный матч перед перерывом на сборные.

Украинский легионер Арсенала попал в символическую сборную недели в европейских топ-5 чемпионатах по версии аналитического ресурса WhoScored.

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Зинченко отличился эффектным голом и помог "канонирам" одолеть Бернли (3:1). WhoScored оценил такой перформанс в 8,80 баллов. Украинец в компании настоящих монстров – например, Мбаппе, Родриго и Винисиус получили максимальные 10 баллов за свои выступления.

Теперь Зинченко следует сконцентрироваться на сборной Украины, которая 20 ноября сыграет сверхважный матч против Италии за место на Евро-2024.

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