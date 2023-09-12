Український легіонер "канонірів" посів друге місце у рейтингу лівих захисників АПЛ від видання Givemesport. Кращим за Зінченка визнали лише Ендрю Робертсона з Ліверпуля.

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"Якби Зінченко у попередні кілька років грав практично за будь-яку іншу команду Прем'єр-ліги, ми вже добре усвідомлювали б масштаби його таланту. Проте він лише зараз отримує заслужене визнання після свого переходу до Арсенала минулого літа. Хоча на стадіоні Етіхад його використовували рідко, він став ключовим гравцем "канонірів" Мікеля Артети, граючи в перевернутій ролі, що дозволяє йому доповнювати півзахист та сприяти розвитку атак.

Технічні здібності Зінченка бездоганні, а його лідерські якості та досвід гри у командах-переможцях ліги виявилися життєво важливими у команді, повній молодих гравців. Якщо Арсенал цього сезону стане кращим і посуне Манчестер Сіті, чекайте, що українець зіграє велику роль у боротьбі за титул", – коментарі від автора статті Джона Редкліффа.

Після українця в рейтингу розташувались Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Натан Аке (Манчестер Сіті), Бен Чілвел (Челсі), Первіс Еступіньян (Брайтон), Ден Бьорн (Ньюкасл), Ріко Генрі (Брентфорд), Тайрік Мітчелл (Крістал Пелас) та Емерсон Пальмієрі (Вест Хем).

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