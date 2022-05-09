У домашньому матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасла Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин і провів на полі увесь матч.

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Українець не мав багато роботи в обороні і вдало проявив себе в атаці. В одному з епізодів він міг записати до свого активу гол після удару з лінії штрафного, але Дубравка у ефектному стрибку витягнув сферу з-під поперечини. Однак наш співвітчизник не пішов з поля без результативної дії – на останній хвилині основного часу він асистував Фодену. За свою гру Зінченко отримав від WhoScored 7,44 бала.

Цікаво, що на місце лівого захисника у символічній збірній претендував ще один українець – Віталій Миколенко. Автору гола у ворота Лестера не вистачило лише трохи – його дії було оцінено у 7,41 бала.

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