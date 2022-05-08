Посеред тижня Манчестер Сіті зазнав чергового болючого удару в Лізі чемпіонів. "Містяни" мали усі шанси вибити Реал, а натомість стали безпосередніми учасниками нового мадридського подвигу. Було важливо втримати такий психологічний удар, адже в боротьбі за титул АПЛ втрачати очки зовсім не можна.

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"Сезон у наших руках", – сказав Пеп Гвардіола перед стартом підготовки до Ньюкасла. Фахівець таким чином подав сигнал своїм підопічним, що не варто зациклюватися на невдачі в Мадриді. Хоча сам каталонець на емоціях навіть припустив, що його вмінь може бути замало, аби привести цю команду до перемоги в Лізі чемпіонів.

Серед низки змін у стартовому складі Манчестер Сіті відзначимо одне – появу Олександра Зінченка. Саме наш земляк на перших хвилинах міг допомогти відкрити рахунок. Однак Дубравка був готовий до прострілу Сашка і перехопив м'яч. Також активним був "близнюк" Зінченка. Де Брюйне регулярно розривав лінії суперника і знаходив вільний простір. Зрештою, перший гол організували зовсім інші гравці. Гюндоган та Канселу бездоганно вивели на удар Стерлінга. Позиція була настільки ідеальною, що Рахім навіть забив головою. Височенні центрбеки нічого не змогли вдіяти.

"Сороки" доволі швидко зуміли відігратися. Допоміг кутовий, але Кріс Вуд радів зовсім недовго. Партнер, від якого м'яч відлетів до форварда, перебував у офсайді. Ман Сіті все зрозумів і більше таких нагод супернику не дарував. А от гості були щедрими. Оборонці просто спостерігали, як Діаш та Ляпорт розстрілювали бідолашного Дубравку після закидання з глибини. Результативний удар в активі іспанця.

А що ж Ньюкасл? Його гру можна описати лише одним словом – приреченість. Особливо скрутним становище було на початку другого тайму. Протягом 10 хвилини Манчестер Сіті не давав супернику виконати жодної точної передачі! Про що тут іще можна говорити... Третій гол був лише справою часу. І знову "містяни" взяли гору на "території" опонента. Де Брюйне подав з кутового, а Канселу точно замкнув головою. Через кілька хвилин яскраво нагадав про себе Зінченко. Олександр вчасно долучився до атаки і потужно пробив з лінії штрафного – Дубравка у ефектному стрибку витягнув з-під поперечини.

Вже у компенсований час українець таки отримав заслужену винагороду за свої старання. Гріліш розігнав стрімку атаку й відпасував на Зінченка, а той у дотик переправив Фодену. Філу ніхто не заважав відправити м'яч у сітку. На цьому Сіті не зупинився і за кілька хвилин зробив рахунок принизливим. Знову архітектором став Гріліш, який допоміг Стерлінгу оформити дубль.

Загалом Зінченко провів черговий сильний матч. Хоча оборонної роботи в нього сьогодні було небагато. Ньюкасл майже не тривожив Ман Сіті. Але українець однаково знайшов, де себе проявити. Окрім результативної передачі, наприкінці гри він також погасив "пожежу", яка виникла після індивідуального слалому Вілсона. Про оцінки від профільних порталів говорити не варто. Усі гравці господарів отримали хороші цифри. Вирізняються лише ті, хто взяв безпосередню участь в забитих м'ячах. А це майже усі гравці, які виходили у стартовому складі.

Переконлива перемога дозволила Манчестер Сіті відірватися від Ліверпуля на три очки за три тури до завершення нинішнього сезону АПЛ. Окрім того, тепер у команди Пепа Гвардіоли навіть різниця м'ячів тепер краща.

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