Зінченко у захваті: як гравці збірної України U-19 емоційно святкують героїчний вихід у півфінал Євро-2018

Юнацька збірна України лише вчетверте в історії вийшла в 1/2 Чемпіонату Європи. Команда Петракова обійшла таких грандів. як Франція та Англія. Українці вперше фінішували на 1-му місці у групі.
"Шшшшш, ми тут", – написав англійською один з героїв групового турніру, 17-річний динамівець Гіоргі Цітаішвілі, який оформив 2 гольові паси за Україну.
Сергій Булеца – другий найкращий бомбардир нинішнього Євро-2018. В активі динамівця 2 голи, він дякує усім за підтримку. Чемпіон Англії у складі Манчестер Сіті Олександр Зінченко в коментарях підтримав амбіції Булеци і компанії: "Хай щастить, тримаємо кулаки".
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"Без коментарів", – справедливо відзначає захисник Динамо Денис Попов. Дійсно, що тут коментувати! Результат насправді історичний і говорить сам за себе. Приємно, що гравці Динамо (Попов, Цітаішвілі) і Шахтаря (Віктор Корнієнко), а також інших клубів (Кирило Дришлюк з Зірки та Олексій Хахльов з Алавеса) позують разом і їх нічого не розділяє.
"Півфінал", – жест Олексія Хахльова може символізувати як вікторію, так і стадію, в яку пробились "синьо-жовті".
"З перемогою, командо", – вітає захисник Віталій Миколенко, який уже встиг дебютувати і провести 5 матчів в УПЛ за доросле Динамо.
Федерація футболу України приєдналася до вітань, а їй у відповідь закидають відсутність телетрансляцій на території країни. Дійсно прикро, що за подвигами наших хлопців доводиться спостерігати лише в інтернеті, та й то не завжди – матч проти Туреччини взагалі ніде не транслювався.
Як би там не склалось проти надрезультативних португальців (8:4 – їхня різниця голів), ці хлопці ще пошумлять як мінімум на Чемпіонаті світу U-20, куди ми потрапляємо не так і часто. І за цей успіх їм велика шана.
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