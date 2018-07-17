Збірна України U-19 стартує на Євро-2018. Усе, що варто знати

Поєдинком проти збірної Франції збірна України U-19 сьогодні стартує на Євро-2018. Розпочнеться протистояння о 20:30 за Києвом. "Футбол 24" зібрав детальну інформацію про все, що оточуватиме команду Олександра Петракова найближчими днями.

КОЛИ: 16 липня – 29 липня

ДЕ: У двох фінських містах: Сейняйокі та Вааса (збірна України житиме у Ваасі)

УЧАСНИКИ: 8 збірних U-19 (футболісти, що народилися після 1 січня 1999 року).

Група А: Фінляндія, Португалія, Норвегія, Італія

Група В: Туреччина, УКРАЇНА, Франція, Англія

РОЗКЛАД МАТЧІВ

17.07. Україна – Франція 20:30

20.07. Україна – Англія 18:30

23.07. Україна – Туреччина 18:30

26.07. Півфінали і плей-офф за п’яту путівку на ЧС

29.07. Фінал

ТРАНСЛЯЦІЯ: На офіційному каналі УЄФА у YouTube

ФОРМАТ: У півфінал виходять по дві кращі збірні своїх квартетів. Вони автоматично кваліфікуються на чемпіонат світу-2019 (U-20), який відбудеться у Польщі. Команди, що фінішували третіми на Євро, розіграють між собою у плей-офф ще одну путівку на юнацький Мундіаль.

ІСТОРІЯ: Для України це буде 5-та участь у юнацькому ЧЄ (2004, 2009, 2014, 2015). У 2009-му синьо-жовті вже здобували головний трофей континенту у домашньому Євро.

ШЛЯХ НА ЧЄ

Відбірний раунд

Україна — Албанія - 1:0

Гол: Супряга (30).

Україна — Норвегія - 2:1

Голи: Фай-Лунн (16, автогол), Супряга (84).

Чорногорія — Україна - 0:4

Голи: Булеца (18), Кащук (68, 81), Корнієнко (85, з пенальті).

Еліт-раунд

Україна — Швеція - 0:0

Україна — Сербія - 2:1

Голи: Миколенко, 79, Сафронов, 90+1.

Україна — Румунія - 2:1

Голи: Сафронов, 84, Бондар, 90+2.

СКЛАД

Голкіпери

Владислав Кучерук, 14.02.1999, Динамо

Народився у Вінниці, розпочинав у хмельницькому Поділлі, а згодом перебрався в академію Динамо. Основний воротар юнацької команди столичного клубу, інколи залучається до динамівської молодіжки. Навіть потрапляв до розширеної заявки Динамо у Лізі Європи на матч з грецьким АЕКом.

Дмитро Різник, 30.01.1999, Ворскла

Вихованець полтавської Ворскли. Неодноразово потрапляв у заявку молодіжної команди біло-зелених, однак на даний момент виступав лише за юніорів Ворскли. Полтавці фінішували на 8-ій сходинці у минулому сезоні, однак продемонстрували чудовий показник в графі «пропущені голи». Менше за ворсклян пропускали лише лідери: Динамо, Шахтар і Карпати. Безпосередня заслуга у цьому – саме Дмитра Різника. Не дивно, що юний воротар вже їздив на збори з командою Василя Сачка.

Захисники

Валерій Бондар, 27.02.1999, Шахтар

Автор рятівного голу у компенсований час матчу проти збірної Румунії в еліт-раунді, який вивів нашу збірну на чемпіонат Європи. Уродженець Харкова, вихованець академії Шахтаря. Непогано грає на стандартах, правильно обирає позицію. Ключовий гравець у схемах Олександра Петракова.

Олег Веремієнко, 13.02.1999, Карпати

Народився у місті Новоукраїнка Кіровоградської області. Футболом розпочав займатися на Кіровоградщині, згодом приєднався до УФК-Карпати. Володіє хорошою антропометрією. Стабільно залучається до тренувань головної команди. Дебют за Карпати в УПЛ залишається питанням часу.

Юхим Конопля, 26.08.1999, Шахтар

Вихованець академії донецького Шахтаря. Виділяється не лише рідкісним для українського футболу іменем та кольором волосся. Впевнено, як для свого віку, діє на правому фланзі захисту. Експерти відзначають високу культуру пасу 18-річного хлопця. За спиною у Коноплі – матчі не лише у молодіжній команді Шахтаря, а й у Юнацькій Лізі чемпіонів за «помаранчево-чорних».

Віктор Корнієнко, 14.02.1999, Шахтар

Уродженець Полтави. У ранньому віці переїхав у Маріуполь, а згодом навчався в ДЮСШ Тернопіль. Влітку 2016-го року підписав контракт із Шахтарем. Може закрити лівий фланг півзахисту, хоча передусім орієнтований на оборону. Швидкий і витривалий, при потребі може зіграти агресивно в атаці.

Віталій Миколенко, 29.05.1999, Динамо

Уродженець Черкас, вихованець академії київського Динамо. У серпні 2017-го дебютував за першу команду столичного клубу в УПЛ, коли в екстреному порядку змушений був замінити Йосіпа Піваріча. Хацкевич зізнавався, що бачить у молодого хлопця великий потенціал. Миколенко може закрити позицію на фланзі оборони, а також у центрі захисту. У відборі на Євро забив практично з центра поля у ворота збірної Норвегії, щоправда, у протоколі було задокументовано автогол воротаря.

Денис Попов, 17.02.1999, Динамо

Народився у селі Мигія Миколаївської області. Згодом переїхав до столиці. Преса встигла порівняти його з Євгеном Хачеріді. Схожого чимало: відмінна гра головою, часті підключення на стандарти до чужих воріт, якісний вибір позиції. Минулого року переніс важку травму – розірвав хрестоподібні зв’язки коліна. Їздив на збори з головною командою Динамо. Потрапляв у розширену заявку на матч Ліги Європи, як і Владислав Кучерук.

Олександр Сафронов, 11.06.1999, СК Дніпро-1

Автор двох надзвичайно важливих голів у еліт-раунді, незважаючи на далеко не атакувальну позицію на полі. Уродженець Запоріжжя, вихованець місцевого футболу. Згодом переїхав у сусідню область, де став гравцем Дніпра. Потрапляв у заявку команди на матчі УПЛ, однак в елітному дивізіоні так і не дебютував. У минулому сезоні непогано зарекомендував себе у Другій лізі у складі СК Дніпро-1. Перший матч Євро пропустить через перебір жовтих карток.

Ігор Снурніцин, 07.03.2000, Олімпік

У квітні дебютував в УПЛ і вже встиг укласти довгостроковий контракт з Олімпіком. Народився у Докучаєвську на Донеччині. Через воєнні дії на сході України у 2014-му вимушений був залишити Донбас, тому продовжив виступи на дитячому рівні у миколаївському Торпедо. Може закрити позиції центрального та лівофлангового оборонця.

Півзахисники

Олександр Бєляєв, 04.10.1999, СК Дніпро-1

Вихованець академії Дніпра. Виступав за юнацьку та молодіжну команди клубу. Встиг дебютувати у професійному футболі і був стабільним гравцем основи дніпрян у Другій лізі. Втім у пресі ведуться розмови про те, що після Євро Бєляєв залишить СК Дніпро-1. Можливо, Олександр вирушить в оренду.

Сергій Булеца, 16.02.1999, Динамо

Уродженець Закарпаття, який згодом перебрався до Києва. Володіє шаленим ударом з правої, майстер виконання штрафних. Відзначався голами з кутового та гострих кутів. Невисокого зросту, зате міцний, з хорошим баченням поля. Дуже добре працює з м’ячем, володіє чудовою технікою. Один з лідерів молодіжки Динамо. Можливо, у новому сезоні отримає шанс в команді Олександра Хацкевича.

Кирило Дришлюк, 16.09.1999, Зірка

Один з найбільш досвідчених гравців збірної. У свої 18 має за спиною майже чотири десятки матчів в УПЛ. Вихованець київського Динамо, однак довіру сповна відчув у кропивницькій Зірці, гравцем якої став у 2016-му.

Батько Кирила, старший бортовий технік-інструктор, капітан ЗСУ Павло Дришлюк, у червні 2014-го був збитий проросійськими бойовиками над містом Слов’янськ. Капітан Дришлюк допоміг двом молодим лейтенантам і штурману зняти бронежилети, надягнути парашути і вистрибнути з літака на 800-метровій висоті. Сам же разом з командиром підполковником Костянтином Могилком і бортмеханіком прапорщиком Олексієм Потапенком залишився в палаючій машині, щоб спробувати відвести її подалі від житлових районів міста. У січні 2015-го капітан Дришлюк був визнаний таким, що загинув.

Микола Мусолітін, 21.01.1999, Чорноморець

Син екс-гравця збірної України та Чорноморця Володимира Мусолітіна. Дебютував у Прем’єр-лізі ще у 2016 році. Наставник "моряків" Олександр Бабич активно залучав 17-річного футболіста до матчів головної команди. На даний момент не грає у стартовому складі Чорноморця, однак стабільно перебуває в основній обоймі.

Андрій Ременюк, 03.02.1999, Карпати

Народився у місті Гнівань Вінницької області. В карпатівську школу потрапив випадково - у шостому класі, коли гостював у Львівській області у свого прадіда і випадково побачив оголошення в газеті про набір юнаків. У березні дебютував за Карпати в УПЛ в матчі проти Шахтаря. Інколи зловживає індивідуальними діями. Володіє вибуховою швидкістю і хорошим дриблінгом.

Олексій Хахльов, 06.02.1999, Алавес (Іспанія)

Єдиний легіонер у складі нашої збірної. Син президента рівненського Вереса Олексія Хахльова. Вихованець київського Динамо у лютому минулого року перебрався в Іспанію, де став гравцем Алавеса.

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Залучався до тренувань з основною командою, однак в основному Хахльов виступав у Терсері, четвертому іспанському дивізіоні.

Георгій Цітаішвілі, 18.11.2000, Динамо

Наймолодший гравець збірної. Народився в Ізраїлі у сім’ї Коби Цітаішвілі, який у 2000-му році виступав за Хапоель з Рішон-ле-Ціону. Батько також грав у тбіліському Динамо і провів 10 років у кіпрських командах. В дитинстві перебував на перегляді у школі Барселони. У травні дебютував у Прем’єр-лізі. Швидкий, технічний, може зіграти на обох флангах. Враховуючи кадрову політику Динамо – потенційно провідний гравець середини поля киян у недалекому майбутньому.

Максим Чех, 03.01.1999, Шахтар

Найстарший футболіст нашої збірної. Народився на Донеччині, вихованець Шахтаря. Дебютував у молодіжній команді "гірників" ще у 17-річному віці, однак в основному виступає за юніорів. Надійно діє у центрі поля, виступає руйнівником атак суперника, хоча за потреби може допомогти команді у створенні і швидкому переході з оборони в атаку.

Нападники

Андрій Кулаков, 28.04.1999, Шахтар

Вихованець академії харківського Металіста. Два роки тому підписав контракт з донецьким Шахтарем. На юнацькому рівні вважався забивним форвардом. Непогано забиває навіть на рівні чемпіонату U-19. Вже встиг дебютувати у молодіжній першості. Брав участь у чемпіонаті Європи U-17 у 2016-му році.

Владислав Супряга, 15.02.2000, СК Дніпро-1

Народився у місті Сарата Одеської області в сім’ї агронома та секретаря місцевої ради. У 10-річному віці отримав запрошення в одеську ДЮСШ. Вихованець академії Дніпра. У складі Дніпра тричі потрапляв у заявку на матч УПЛ, однак в елітному дивізіоні так і не дебютував. За підсумками 2017 року, став переможцем у номінації Найкращий гравець атакувального плану у категорії гравців U-17. Виступав за юнацькі збірні U-16, U-17 (зокрема у фінальному турнірі чемпіонату Європи 2017 року у Хорватії) і U-19 (став героєм відбору на Євро-2018, забивши два голи).

Вважається головним талантом українського футболу у своїй віковій групі. Фахівці відзначають унікальну швидкість хлопця. Преса писала, що у листопадовому матчі з горностаївським Миром Супряга зробив ривок зі швидкістю 35,8 км/год. Він практично зрівнявся із рекордом АПЛ у гравця Манчестер Сіті Лероя Сане (35,48 км/год). Наприкінці минулого року Шахтар та Зоря активно цікавилися Владиславом, однак хлопець вирішив залишитися в команді Дмитра Михайленка.

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