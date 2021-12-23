Зинченко и Ярмоленко упали в цене на Transfermarkt
17:47 - Читати українською
Портал Transfermarkt к концу года традиционно обновил цены на футболистов.
Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко подешевел на 3 млн евро и сейчас его цена составляет 25 млн., сообщает Transfermarkt.
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Еще один представитель Украины в АПЛ Андрей Ярмоленко также "потерял" 0,5 млн евро, его оценили в 3,5 млн. Максимальный показатель для вингера Вест Хэма был зафиксирован в декабре 2015-го – 25 млн евро.
В нынешнем сезоне АПЛ Зина 6 раз выходил на поле, Ярмола – 8.
Зінченко ставить вирок найбагатшим власникам і конкуренту – "в українця є те, чого бракує багатьом гравцям АПЛ"
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