Портал Transfermarkt к концу года традиционно обновил цены на футболистов.

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко подешевел на 3 млн евро и сейчас его цена составляет 25 млн., сообщает Transfermarkt.

Ярмоленко зимой может стать игроком Трабзонспора, – журналист

Еще один представитель Украины в АПЛ Андрей Ярмоленко также "потерял" 0,5 млн евро, его оценили в 3,5 млн. Максимальный показатель для вингера Вест Хэма был зафиксирован в декабре 2015-го – 25 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Зина 6 раз выходил на поле, Ярмола – 8.

Зінченко ставить вирок найбагатшим власникам і конкуренту – "в українця є те, чого бракує багатьом гравцям АПЛ"