Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко близький до зміни клубної прописки вже цієї зими.

Трабзонспор має намір підписати Ярмоленка в зимове трансферне вікно, повідомляє журналіст Юнус Емре Сель у своєму твіттері.

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Зазначається, що наставник "бордово-блакитних" Абдулла Авчі особисто зацікавлений у трансфері українця. Вест Хем же прагне позбутись Ярмоленка, оскільки він має найвищу зарплатню в команді.

Зазначимо, що Андрій у сезоні 2021/22 забив 1 гол та віддав 3 асисти в 16-ти матчах (624 хвилини). Його контракт з "молотами" розрахований до 30 червня 2022-го.

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