Зінченко та Влада Седан стали батьками – пара не розлучалась навіть під час пологів
10:47 - Читать на русском
У родині Олександра та Влади Зінченків довгоочікуване поповнення.
Дружина Олександра Зінченка народила дівчинку, чим гравець поспішив похвалитись у соцмережах. Відзначимо, що пара тримала відеозв'язок одразу після завершення пологів.
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На світлині можна побачити непідробні емоції новоспеченого батька. "Рідна, дякую тобі. Ви – моє життя!", – написав Зінченко у своєму Instagram.
Нагадаємо, Зінченко одружився з Владою у серпні минулого року, а про вагітність дружини повідомив у червні.
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