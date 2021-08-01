Зінченко потужним ударом розкрив стать своєї майбутньої дитини – Влада Седан підготувала чоловіку цікавий челендж
Влада Седан та Олександр Зінченко оригінально показали, хто буде їхнім первістком.
Дружина хавбека збірної України підготувала невеличкий челендж, після якого Сашко міг дізнатися стать дитини.
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Влада на воротах НСК Олімпійський розвісила кульки, в яких була захована фарба. Зінченко повинен був влучити в одну з них, щоб розкрити секрет. Потужний удар по центру створив рожеву хмару – у пари буде дівчинка!
Нагадаємо, Зінченко одружився з Владою у березні цього року, а про вагітність дружини повідомив у червні.
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