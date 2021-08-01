Влада Седан та Олександр Зінченко оригінально показали, хто буде їхнім первістком.

Дружина хавбека збірної України підготувала невеличкий челендж, після якого Сашко міг дізнатися стать дитини.

Зінченко повернувся в розташування Манчестер Сіті після Євро – легіонеру відразу довелося піднімати важку штангу

Влада на воротах НСК Олімпійський розвісила кульки, в яких була захована фарба. Зінченко повинен був влучити в одну з них, щоб розкрити секрет. Потужний удар по центру створив рожеву хмару – у пари буде дівчинка!

Нагадаємо, Зінченко одружився з Владою у березні цього року, а про вагітність дружини повідомив у червні.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну