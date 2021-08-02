Зинченко и Влада Седан стали родителями – пара не расставалась даже во время родов
10:50 - Читати українською
В семье Александра и Влады Зинченко долгожданное пополнение.
Жена Александра Зинченко родила девочку, чем игрок поспешил похвастаться в соцсетях. Отметим, что пара держала видеосвязь сразу после завершения родов.
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На фотографии можно увидеть неподдельные эмоции новоиспеченного отца. "Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь!", – написал Зинченко в своем Instagram.
Напомним, Зинченко женился на Владе в августе прошлого года, а о беременности жены сообщил в июне.
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