Арсенал не знав чвертьфіналів Ліги чемпіонів із сезону 2009/10, коли за "канонірів" виступав Ніклас Бендтнер. Тоді в 1/8 фіналу Лорд оформив хет-трик у Лондоні – а його жертвою був... Порту! Звісно ж, "каноніри" бажали повторити досвід. Тим паче, що останні п'ять команд, які пройшли "драконів" у плей-офф ЛЧ, ставали фіналістами турніру.

Втім, перший матч з командою Сержіу Консейсау мав відбутись на "Драгау", а там Арсенал ще жодного разу не перемагав. Очікувалось, що сумну традицію нарешті подолають – занадто вже потужно виглядають підопічні Мікеля Артети прямо зараз. "Гармаші" виграли 5 матчів поспіль із сумарним рахунком 21:2.

На жаль, у Португалію не прилетів Олександр Зінченко, який розбирається з пошкодженням литкового м'язу. Також у лазареті залишились Жезус і Томіясу, а Партей з Вієйра ще не встигли набрати форму після травм. Звісно, у всіх цих виконавців є заміна, однак Мікель Артета був обмежений у маневрі при виборі складу – здивувати він не міг.

Перший тайм пройшов за планом Консейсау. Арсенал провалився й відскочив

До перерви гра проходила саме так, як прогнозували в анонсах. Арсенал володів м'ячем 70% ігрового часу, віддав понад 300 передач з точністю 92%, а також пресингував у схемі 2+4. Північні лондонці перекривали центр і скеровували суперника у фланг, де відбирали м'яч чи змушували його шарашити абикуди.

Порту, своєю чергою, сідали у компактний блок, зосередившись на веденні єдиноборств, перехопленнях та швидкісних контратаках. Типовий футбол Сержіу Консейсау. Можна назвати це простим підходом, але навіть топ-клубам важко проти "драконів" – і з такою моделлю вони регулярно грають у плей-офф ЛЧ.

На жаль для фанів Арсеналу, система португальців працювала краще. По-перше, команда йшла на рівних за успішністю дуелей (як на землі, так і в повітрі) та за числом втрат. По-друге, господарі навіть ефективніше повертали м'яч на чужій третині (3 з 15 повернень у Порту, 1 з 15 у гостей). По-третє, гості провели декілька класних контратак із завершенням.

Найкращий момент у першому таймі створили саме підопічні Сержіу Консейсау. Його син Франсішку прорвався правим флангом і виконав простріл, який з кількома рикошетами прилетів на лінію воротарського. Галену звідти пробив у дотик, поціливши у хрестовину – і в ту ж секунду він зумів підхопити відскок, бахнувши з лету в ближній кут. Поруч зі стійкою!

Цей епізод потягнув аж на 0,99 очікуваних голів. Окрім того, перед перервою господарі ледь не покарали Мартінеллі за просту втрату – вони провели контрвипад з обіграшем на правому краю штрафного. Все завершилось ударом Еванілсона, який потягнув Райя. Також непоганий постріл з дистанції вдався Ніко Гонсалесу, однак м'яч пройшов над дев'яткою. Непогана конверсія, як для 5-ти ударів за тайм.

А що ж Арсенал? А нічого. Колосальне домінування у роботі на м'ячі не дозволило створити бодай один небезпечний епізод. Команда провела всього 11 входжень у штрафний суперника, виконавши там 19 дотиків. Карта пасів показова – перекат м'яча буквою U в центрі поля і жодного наповнення у атаці.

Пригадується хіба що подача з кутового на 36-й хвилині, яку на дальній стійці замикав Саліба. Вільям у ворота не влучив. От, власне, і все. Навіть важко згадати, коли Арсенал провів свої 5 ударів – до речі, жоден з них не влучив у площину воріт. Провал.

Другий тайм – нудятина

По перерві зміст гри зовсім не змінився. Точніше змінився – у гіршу сторону. Пропорції у статистичних показниках залишались сталими, однак тепер було ще менше гостроти, ще менше входжень у штрафний і ще менше роботи в голкіперів. Що і говорити, коли "каноніри" до 85-ї хвилини зайшли у карний майданчик лишень 7 разів, виконавши там 8 дотиків.

Із завершенням взагалі була біда. Арсенал до 85-ї хвилини провів лишень 1 удар по воротах – це Едегор пробив з лінії півкола у захисника. Також можна згадати постріл Троссара на початку тайму, коли той прийняв відскок після кутового й бахнув по горобцях – але там зафіксували фол у атаці. Все.

Порту міг похизуватись моментом на 67-й хвилині, коли Пепе Акіно пройшов Хаверца на фланзі й влетів у карний майданчик. Прорив завершився пасом під удар Еванілсону – той стріляв з лінії воротарського, однак Райс в останню мить накрив удар. Інших ударів у Порту не було (крім чирку головою у виконанні Гонсалеса після кутового).

Заслужений переможець

В цілому, матч пройшов за сценарієм, який і хотів розіграти Сержіу Консейсау. Порту виглядав цілісно, компактно, агресивно діяв у боротьбі, ефективно створював більшість у невеликих зонах. От тільки "драконам" був потрібен гол – інакше на "Емірейтс" буде важко.

Господарі, схоже, зрозуміли цей факт. Вони почали агресивніше лізти на чужу половину в останні 5-7 хвилин. Це розкрило простір і для Арсенала. На полі почалися гойдалки, в яких "каноніри" нічого цікавого не створили. Вони так і завершили матч без влучань у площину. А от Порту на останній компенсованій хвилині взяв – і покарав.

Галену отримав пас від Отавіо на лівому фланзі, трішки центрувався й несподівано пробив метрів з 25-ти. Точно під дальню стійку, без шансів для Райї – 1:0! Це був переможний удар. Порту їде у Лондон з голом у запасі.

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