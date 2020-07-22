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Зінченко та можливий трансфер з Манчестер Сіті – іспанський гранд відповів на чутки про інтерес до українця

17:30 - Читать на русском
Зінченко та можливий трансфер з Манчестер Сіті – іспанський гранд відповів на чутки про інтерес до українця
Зінченко, схоже, не збирається в Севілью

Один з лідерів збірної України продовжує перебувати в епіцентрі трансферних чуток. Після Наполі на радарі начебто з'явилась Севілья.

"Футбол 24" отримав інформацію про перемовини між Манчестер Сіті та Севільєю, проте наші джерела в іспанському клубі не підтвердили трансфер Олександра Зінченка. "На цю тему не було жодних розмов, абсолютно нічого", – спростовують на Рамон Санчес Пісхуан можливий інтерес до 23-річного українця, якого раніше пов'язували з Бетісом – принциповим суперником "рохібланкос".

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Севілья дійсно шукає підсилення на лівий фланг оборони, в ідеалі – двох гравців, але Зінченко не фігурує в шорт-листі андалусійської команди. Зазначимо, що Серхіо Регілон після яскравого сезону 2019/20 (2 голи та 4 асисти), повертається в мадридський Реал, з яким його пов'язує контракт ще на три роки. Не виключено, що незабаром клуби домовляться щодо продовження оренди. А ось 31-річний ветеран Серхіо Ескудеро може покинути Севілью через регулярні травми та слабку форму.

До слова, раніше британські ЗМІ повідомляли, що Зінченко ризикує стати розмінною монетою Манчестер Сіті у перемовинах з Наполі щодо грандіозного трансферу Кулібалі. Утім, зараз "містяни" начебто зосередились на придбанні центрбека Атлетіко Хосе Хіменеса.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює Зінченка у 24 млн євро. Він має чинний контракт з Манчестер Сіті до 30 червня 2024 року.

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Головне Іспанія Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Севілья Севілья Олександр Олександр Зінченко
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