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Зінченко може стати частиною грандіозного трансферу Манчестер Сіті та змінити чемпіонат

19:18 - Читать на русском
Зінченко може стати частиною грандіозного трансферу Манчестер Сіті та змінити чемпіонат
Кулібалі, Зінченко та Отаменді / Daily Mail

Чемпіони Англії двох попередніх років після програшу титулу в цьому сезоні вирішили перебудувати свою лінію оборони. Олександр Зінченко не залишиться у стороні.

Манчестер Сіті твердо налаштований підписати одного з найкращих центрбеків Серії А Каліду Кулібалі, інформує The Sun. В очах Пепа Гвардоли сенегалець стане ідеальним партнером Емеріка Ляпорта. Еріку Гарсії поки що бракує досвіду, Джон Стоунз нестабільний, Фернандінью часто потрібен в опорній зоні, а Ніклас Отаменді регулярно помиляється.

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Кулібалі перебуває на прицілі багатьох суперклубів, однак на заваді стає висока ціна. Наполі вимагає за нього близько 80 мільйонів фунтів. Таку суму в постпандемічну епоху не потягне ніхто. Манчестер Сіті придумав план, як отримати Каліду дешевше. "Містяни" хочуть включити в трансфер власних футболістів.

Частиною угоди можуть стати Ніклас Отаменді та Олександр Зінченко. The Sun навіть назвав свою статтю "ZINTERESTING MOVE", натякаючи на важливе значення Сашка в переговорах.

Як повідомляє джерело, Наполі зацікавлений у переході аргентинця та українця – неаполітанці вже контактували з Сіті щодо потенційних трансферів. Манчестер Сіті може використати Зінченка та Отаменді як частину оплати за Кулібалі. Таким чином замість 80 млн фунтів "містяни" відправлять у Неаполь 65 млн і двох захисників.

Наскільки вигідний для Зінченка перехід у Наполі – питання спірне. Лівий фланг оборони в команді Дженнаро Гаттузо добре укомплектований. Там грає португальський фулбек Маріу Руй, за місце в основі також бореться Фаузі Гулям. Змінювати Манчестер Сіті на Наполі без чітких перспектив українцю не дуже вигідно.

Наполі останнім часом демонструє чудові результати. Після виходу з карантину "партенопеї" встигли завоювати Кубок Італії та виграти 4 з 5 матчів Серії А, нав'язавши боротьбу за п'яту сходинку. Участь у єврокубках на наступний сезон команді гарантована.

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