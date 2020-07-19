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Левченко пояснив, завдяки чому Зінченко отримує місце у стартовому складі Манчестер Сіті

01:00 - Читать на русском
Левченко пояснив, завдяки чому Зінченко отримує місце у стартовому складі Манчестер Сіті
Зінченко та Гвардіола / Reuters

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував виступи Олександра Зінченка у складі Манчестер Сіті.

"Ігрова практика Зінченка? Поки зі змінним успіхом. Хоча, коли Олександр на поле, то він практично завжди перебуває серед найкращих футболістів Манчестер Сіті за оцінками. Просто божевільна конкуренція в команді не дає йому грати кожні три-чотири дні.

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Але дуже важливо те, що Зінченко ніколи не опускає руки. Ця якість дозволяє йому завжди конкурувати за місце в складі. І комунікабельність в колективі відіграє велику роль. А з цим у Зінченка проблем немає", – поділився Левченко в інтерв'ю Footboom.

До слова, Зінченко провів 24 поєдинки у поточному сезоні в усіх турнірах, записавши до свого активу 1 гол.

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Теги
Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Євген Левченко Олександр Олександр Зінченко
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