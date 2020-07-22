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Гвардіола обрав нового центрбека для Манчестер Сіті – доведеться бити відразу два рекорди

10:56 - Читать на русском
Гвардіола обрав нового центрбека для Манчестер Сіті – доведеться бити відразу два рекорди
Хіменес та Рамос / Getty Images

Манчестер Сіті готується підірвати трансферний ринок в пошуках підсилення оборони.

Пріоритетним варіантом Хосепа Гвардіоли став Хосе Хіменес з Атлетіко, інформує Times.

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Тренер Манчестер Сіті втомився від регулярних провалів своїх захисників і хоче нарешті вирішити цю проблему. Втім, Атлетіко просить шалені гроші за Хіменеса – 120 млн євро. Якщо "містяни" наважаться на такі витрати, то поб'ють відразу два рекорди – власний трансферний (70 млн євро за Родрі) і світовий для захисників (МЮ заплатив за Магуайра 87 млн євро).

Додамо, що Хіменес провів 26 матчів у всіх турнірах поточного сезону, відзначився одним асистом.

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