"З'їсть його заживо": бали і сигнали за 2 тижні до Реала – Зінченко отримав різні вердикти від Гвардіоли, ЗМІ й фанів

Олександр Зінченко знову вийшов на заміну в матчі Манчестер Сіті. Півзахисник збірної України цілком міг би стати асистентом у зустрічі на полі Уотфорда, який б'ється за виживання в АПЛ.

Зінченко вийшов добивати Уотфорд, а після виходу українця команда Гвардіоли забила фінальний 4-й гол. Олекс здебільшого отримав найкращі бали серед резервістів, які зіграли у вечір вівторка. Він створив 2 моменти для удару партнерам, розкриваючи зону на фланзі і вриваючись у штрафний. Віддав 19 точних передач загалом, лише двічі помилившись (тут найкращий разом з Едерсоном) і втративши м'яч для команди. Обидва його простріли з флангу знайшли адресат. А ось з дальніми пасами та єдиноборствами склалося не дуже – жодної вдалої спроби з 3-х.

Манчестер Сіті знищив Уотфорд: хороший вихід Зінченка на заміну, Канселу – небезпечний конкурент, а Фоден знову молодець

За версією WhoScored (6,52), Sofascore (6,7) і FotMob (6,5) Сашко став найкращим у когорті гравців, які вийшли після перерви, а загалом на обидві команди було виконано 6 замін. Очевидно, за 26 хвилин на полі, ще й тоді, коли все вже вирішилося, не міг добрати дій до свого базового рівня, але на фоні всіх польових футболістів Уотфорда виділився найкращим балом і впевненішими діями (лише голкіпер Фостер отримав вищу оцінку). За кількістю створених моментів став 3-м у матчі. Креативнішими виявилися лише Де Брюйне та Бернарду Сілва, а Канселу з Родрі повторили результат Зіни.

Manchester Evening News видав йому високі 7 балів за "деякі пристойні постачання снарядів у штрафний майданчик з лівого краю". На тому ж рівні оцінили Канселу, якого несподівано почали награвати ліворуч у захисті: "Вихід в основі на цій позиції став сюрпризом, адже Менді та Зінченко залишилися на лаві запасних. Добре стримував Сарра та був корисним в атаці, хоча далекий від природності з його лівою ногою. Невже саме Жоау кинуть у бій на Реал?" В обох гравців, які вийшли на не зовсім рідну для себе позицію лівого фулбека, 5-й бал у команді. Однак правий захисник збірної Португалії виграв ще більше.

За версією різних статистичних порталів Канселу награв на 1-2 місця серед усіх футболістів. Хосеп Гвардіола після матчу порівняв українця з екс-гравцем Ювентуса: "Я прекрасно знаю все про Олекса. Дуже добре поінформований, як і що він може зробити. І тепер хочу зрозуміти, як Жоау може працювати на цій ділянці". Португалець почав краще розуміти тактичні вимоги, а команда більше сприймати його. Раніше гравець був відсторонений від партнерів і не показував потрібного ставлення, коли виходив на заміни. Він виконав дуже багато роботи над собою, щоб змінитися у всіх сенсах, і Гвардіолі це настільки сподобалося, що він переніс свій захват у публічну площину.

MEN називає Канселу дуже перспективною опцією на матч-відповідь проти Реала, який відбудеться вже через 16 днів – 7 серпня. "Менді занадто багато простору оголяє під час своїх підключень в атаку, які до того ж не завжди є ефективними. Зінченко приносить більше балансу, але нестача швидкості може стати проблемою проти Мадрида. Канселу, який, здавалося, прямував на вихід з команди, вибрав ідеальний час, щоб вразити".

Сем Лі з авторитетного The Athletic вважає, що Жоау став новою людиною, радикально змінивши свою поведінку та ставлення. Раніше у нього також були відчутні проблеми тактичного характеру. Журналіст ставить у приклад Менді та Зінченка, котрі показують, яким має бути лівий захисник, аби грати за Манчестер Сіті: "Жодних кислих облич. Універсальність. Важка робота". Попри всі свої плюси французу та українцю не вистачає послідовності. Це те, що може принести португалець, насправді класний гравець, який став новим улюбленцем фанатів Сіті.

Настільки, що вболівальники манчестерців масово висловлюють свою готовність проміняти Зіну на Канселу. Тільки португалець і в жодному разі не українець на Реал замість дискваліфікованого Менді. Інакше у фанатів почнеться істерика. Як ось вчора, коли виходив Олександр. Лівий край оборони з Отаменді та українцем у 2020-му вводить деяких фанів у стан коми.

Left sided defence of Otamendi and Zinchenko in 2020 pic.twitter.com/EjaPGXUy4t — Charlie (@chvrliegvskill) July 15, 2020

"Едерсон: мені потрібен сухий матч. Пеп: випускає Стоунза та Зінченка. Клін-шит прощається".

Ederson: needs clean sheet

Pep: *brings on stones and zinchenko*

Clean sheet: pic.twitter.com/8Z6U0qeHej — ᎡᏃ ?????? (@RzMcFc) July 21, 2020

Мбаппе начебто спокійно може крутити так Зінченком і Менді в кожній грі.

He's free to do this with Mendy or zinchenko in every single game pic.twitter.com/iflKCfMf4D — Vipul (@vipulpal21) July 19, 2020

Канселу на позиції Сашка в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала? "Як ви можете ще питати про таке? Він наш найкращий фланговий захисник".

How are u debating this? He is our best full back — KDB (@BelgianKing17) July 22, 2020

"Неважливо, чи це Уотфорд чи Реал. Канселу показав, що в нього є навички та можливості не лише захищатися, а й атакувати ліворуч. Хто зіграє там настільки ж добре? Зінченко? Реал з'їсть його заживо".

Regardless of it being Watford or Real, Cancelo has shown he has the skill and ability to not only defend on the left but also attack on the left as well. Whose gonna play there as good as him? Zinchenko? Real will eat Zinchenko alive. — MCFC Boston (@MCFCBoston) July 21, 2020

Попри все бажання фанатів, Пеп Гвардіола зізнається, що сам досі не визначився, ким замінить Бенжамена Менді. Далі Манчестер Сіті чекає гра проти Норвіча та ще 2 тижні в рамках підготовки до битви з командою Зідана, якій потрібно відіграватися після домашніх 1:2. За цей час іспанський наставник спробує "принюхатися, хто краще готовий і показує більше бажання пройти це випробування". У Зінченка, якого Ман Сіті готовий продати (як і Анхеліньйо з Менді), з'явився вкрай небезпечний опонент, але чи один матч проти команди, яка йде на виліт, може стати вирішальним? На фініші сезону АПЛ, що для "містян" нічого не вирішує, ми отримали несподівану інтригу з українським акцентом. Чи підтвердиться тривожний сигнал для Олекса, дізнаємося вже в неділю, 26 липня, о 18:00.

"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону