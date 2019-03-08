Агуеро – найкращий гравець лютого в АПЛ

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро визнаний найкращим футболістом англійського чемпіонату за минулий місяць.

Серхіо Агуеро очікувано отримав нагороду найкращому гравцю лютого в АПЛ. У попередньому місяці аргентинський бомбардир забив у 4 матчах чемпіонату 7 голів: хет-трики у ворота Арсенала та Челсі, а також м'яч Вест Хему.

7 голів за місяць – найкращий результат для одного гравця в англійській першості з грудня 2017-го, коли Харрі Кейн настріляв 8.

Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек