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Агуеро – найкращий гравець лютого в АПЛ

15:47 135 Читать на русском
Агуеро – найкращий гравець лютого в АПЛ
Серхіо Агуеро

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро визнаний найкращим футболістом англійського чемпіонату за минулий місяць.

Серхіо Агуеро очікувано отримав нагороду найкращому гравцю лютого в АПЛ. У попередньому місяці аргентинський бомбардир забив у 4 матчах чемпіонату 7 голів: хет-трики у ворота Арсенала та Челсі, а також м'яч Вест Хему.

7 голів за місяць – найкращий результат для одного гравця в англійській першості з грудня 2017-го, коли Харрі Кейн настріляв 8.

Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек

Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро
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