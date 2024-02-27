Захисник Арсенала Олександр Зінченко під час благодійного матчу в Counter Strike 2 повідомив, як проходить реабілітація від пошкодження.

На твіч-каналі csgomc_ua пройшов благодійний стрім з CS2, який організували Олександр Зінченко та Габріел Жезус. Перемогу здобула команда Зінченка над командою Михайла Лебіги, а Олександр під час стріму розповів про стан здоров'я.

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"Я сподіваюся повернутися на поле дуже-дуже скоро. Зараз дуже важливий період, дуже важливі ігри не тільки в клубі, а й за збірну. Тому сподіваюся на якнайшвидше відновлення від травми. Я вже дуже близький до цього", – сказав Зінченко під час трансляції.

Зазначимо, що Олександр провів 27 матчів у цьому сезоні за Арсенал, в яких відзначився голом та 2 асистами.

Вже 21 березня збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини у півфіналі плей-офф за вихід на Євро-2024. У випадку перемоги 26 числа команда Сергія Реброва протистоятиме сильнішому в парі Ісландія – Ізраїль.

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