"Артета підтвердив, що Олександр відчув щось у литковому мʼязі, і саме це стало причиною його відсутності у вчорашній грі проти Фулхема. Коуч Арсенала не повідомив ступінь травми, адже українець ще повинен пройти обстеження.

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Дуже схоже на формування повноцінної хронічної травми литкового м'яза, яка проявляється постійно на фоні великих та регулярних навантажень – в середині сезону або вкінці. Попереднього разу Сашко пропустив всю передсезонку саме через цю травму, зараз же вона проявилася одразу після найбільш насиченого ігрового періоду в Англії.

Як згадував раніше, часті рецидиви травми литкового м'яза повʼязані з тим, що під час реабілітації потрібно відновити силу, обʼєм та еластичність мʼяза до попереднього рівня, що не є легким завданням у випадку такого малого, але сильного мʼяза. Саме тому на відновлення від такої травми традиційно йде мінімум 8 тижнів, а якщо знехтувати протоколом та форсувати відновлення, то це може привести до хроніки", – написав Дмитро Бабелюк в авторському телеграм-каналі.

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