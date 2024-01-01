Олександр Зінченко несподівано опинився поза заявкою на матч 20-го туру АПЛ Фулхем – Арсенал, який завершився з рахунком 2:1 не на користь "канонірів".

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"Що сталося з Зінченком? Я не знаю. Він відчув щось у литці, тому не міг бути доступним на гру з Фулхемом. Ми проведемо його обстеження 1 січня і побачимо, скільки він пропустить", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Останнім часом 27-річний українець отримує чималу порцію критики від англійських експертів. У поєдинку з Фулхемом, в якому Зінченко не грав, Арсенал теж не зміг здобути навіть нічию. У сезоні 2023/24 Олександр зіграв 24 матчі, забив 1 гол та віддав 1 асист.

До слова, Арсенал не виграє вже три матчі АПЛ. Ще недавно команда Мікеля Артети очолювала турнірну таблицю, але невдала серія з лише одним очком у трьох турах відкинула "канонірів" аж на 4-ту сходинку.

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